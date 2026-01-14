Quem veio primeiro: o Galo do Frevo ou o Galo da bola? Entenda a disputa judicial

O Galo da Madrugada, clube de máscaras tradicional da folia de Pernambuco, considerado pelo Guinness Book o maior bloco de carnaval do Brasil, enfrentou uma batalha judicial com o Clube Atlético Mineiro, o Galo, um dos maiores nomes do esporte nacional

Esta semana, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proferiu uma sentença que envolve duas das maiores paixões do brasileiro: carnaval e futebol.

E tudo foi gerado pela disputa do uso da marca "Galo". E também levantou uma questão: quem veio primeiro: o ovo ou a galinha. Neste caso, quem surgiu antes, o Galo do Frevo ou o Galo da bola?



Registros históricos mostram que o Galo mineiro nasceu bem antes. O clube esportivo de Belo Horizonte é de 25 de março de 1908. Ou seja, tem quase 120 anos.



O Clube de Máscaras Galo da Madrugada, que arrasta dois milhões de pessoas no desfile do Sábado de Zé Pereira, foi fundado em 23 de janeiro de 1978 e ainda vai fazer meio século de história.



Mas, nesse caso do embate na Justiça Federal, antiguidade não significou necessariamente a vitória.

A Justiça Federal do Rio de Janeiro recusou o pedido do clube para anular o registro da marca "Galo Folia", usado pela agremiação carnavalesca.

Na decisão da 9ª Vara Federal, a juíza Quézia Silvia Reis afirmou que, apesar do termo "galo" ser utilizado tanto pelo clube quanto pelo bloco, não há risco de confusão ou associação indevida entre marcas.

Na ação, o Atlético alegava que a marca "Galo Folia" violaria direitos do clube.

Um dos pontos da decisão para rejeitar a ação, porém, foi de que futebol e carnaval atuam em segmentos diferentes.

No fim das contas, ganham o carnaval e o futebol. E o termo “galo” pode ser usado pelas duas tradicionais “instituições” da cultura nacional.