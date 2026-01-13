Passeio guiado visita cenários do filme "O Agente Secreto" no Centro do Recife

Passeio "Recife do Agente Secreto" ocorre no domingo (18) e percorre cenários reais do filme no Centro Histórico, como Cinema São Luiz e Rua da Aurora

'O Agente Secreto', representante brasileiro no Oscar 2026, é a maior produção já filmada no Recife (Foto: Victor Jucá)

A programação desta semana do projeto "Olha! Recife", ação da Prefeitura do Recife que oferece passeios grautitos, tem como grande atração a excursão "Recife do Agente Secreto", que ocorre no domingo (18) às 9h. O roteiro foi criado em homenagem ao filme homônimo que acaba de ganhar projeção internacional ao ser premiado no Globo de Ouro, com diversas cenas gravadas em locais emblemáticos do Centro da capital pernambucana.

O tour guiado percorrerá exatamente os cenários que aparecem na produção, permitindo que o público visite e conheça a história por trás de cada um desses espaços. Os locais incluídos no percurso são: o Cinema São Luiz, a Rua da Aurora, o Ginásio Pernambucano e o Parque 13 de Maio. A proposta é criar uma experiência que vá além do turismo convencional, oferecendo um olhar cinematográfico sobre a cidade e conectando a narrativa do filme ao patrimônio arquitetônico, à memória urbana e à produção audiovisual local.

Além deste roteiro temático, a programação semanal do "Olha! Recife" mantém suas opções regulares, que incluem o passeio de catamarã "Recife e Suas Pontes" no sábado (17) às 9h, o tour de ônibus ao Jardim Botânico no mesmo dia e horário, o passeio a pé "Bustos, Estátuas e Esculturas do Centro" na quarta-feira (21) às 14h, e o roteiro fixo das sextas-feiras, o "Recife Walking Tour", que percorre os principais pontos históricos do Recife Antigo.

As inscrições para todos os passeios, incluindo o tour "Recife do Agente Secreto", estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (15), às 9h, exclusivamente através do site oficial do projeto. A expectativa é que o passeio atraia tanto admiradores do filme quanto moradores e turistas interessados em descobrir a cidade através de uma perspectiva inédita e culturalmente relevante.