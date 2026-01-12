"Orgulho imenso de ver o meu sobrinho Wagner Moura vencer o Globo de Ouro", diz prefeita de Floresta, no Sertão

Rorró Maniçoba é prefeita de Floresta usou o Instagram para parabenizar o ator Wagner Moura pela vitória no Globo de Ouro.

A prefeita de Floresta, Rorró Maniçoba, e o ator Wagner Moura (Reprodução/Redes Sociais)

Prefeita de Floresta, no Sertão de Pernambuco, Rorró Maniçoba está entre os milhares de brasileiros que estão orgulhosos pelas vitórias do filme “O Agente Secreto” no Globo de Ouro. Porém, a gestora tem um motivo a mais para comemorar: de acordo com publicação feita nos stories do seu perfil no Instagram, a gestora é tia do ator Wagner Moura, que venceu a categoria de Melhor Ator em Drama na premiação.

“Orgulho imenso de ver o meu sobrinho Wagner Moura vencer o Globo de Ouro e levar o talento brasileiro ainda mais longe”, disse na publicação. Rorró já havia celebrado o sobrinho nas redes sociais em outras ocasiões, como aconteceu durante a festa de aniversário que o ator promoveu no Recife em 2024, durante as gravações de “O Agente Secreto”. Na ocasião, a prefeito compartilhou um vídeo dançando forró com o baiano.

Wagner Moura nasceu em Salvador, na Bahia, mas cresceu no município de Rodelas, no Sertão do mesmo estado. A cidade faz fronteira com municípios pernambucanos, cuja divisa é marcada pelo Rio São Francisco, incluindo Floresta, Belém do São Francisco e Petrolândia.

