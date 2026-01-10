Recife terá mais de 60 prévias gratuitas antes do Carnaval 2026

Recife anuncia mais de 60 prévias gratuitas antes do Carnaval 2026 (Marcos Pastich)

A Prefeitura do Recife anunciou, na manhã deste sábado (10), uma programação com mais de 60 prévias carnavalescas gratuitas espalhadas por diversos pontos da cidade. As ações marcam o início oficial do ciclo momesco e antecedem o Carnaval 2026, valorizando manifestações culturais tradicionais e garantindo opções para diferentes públicos até fevereiro.

As prévias começam na próxima terça-feira (13 de janeiro) e seguem até o dia 11 de fevereiro, quando o Galo da Madrugada será erguido na Ponte Duarte Coelho, encerrando simbolicamente esse período preparatório. A partir daí, a festa oficial toma conta da cidade, com eventos concentrados no Bairro do Recife e em outras áreas centrais e periféricas.

Entre os destaques iniciais está o Concurso de Rei e Rainha do Carnaval, que terá sua primeira eliminatória no Teatro do Parque, com entrada gratuita. A disputa reúne candidatos que representam a energia do frevo e a identidade da folia recifense, reforçando uma das tradições mais emblemáticas do calendário cultural da cidade.

A programação também reserva espaço para a força das culturas afro-brasileiras e indígenas, com ensaios do Tumaraca em comunidades, encontros de afoxés, caboclinhos e baques, além das Terças Negras Especiais no Pátio de São Pedro. Os eventos reforçam a ancestralidade e a religiosidade como pilares fundamentais do Carnaval do Recife.

Uma das novidades deste ano é a chegada da Casa Bloco, festival que promove o intercâmbio entre agremiações do Recife e do Rio de Janeiro e ocupará a Praça do Arsenal nos dias 23 e 24 de janeiro. O encontro promete reunir símbolos de dois dos maiores carnavais populares do país, como o Galo da Madrugada e o Cordão da Bola Preta, convidando moradores e turistas a cair no passo.

Já o Pátio de São Pedro segue como um dos principais polos das prévias, recebendo, nos dias 25 e 26 de janeiro, a partir das 16h no domingo e das 17h na segunda-feira, os concursos de passistas, porta-estandartes, mestre-sala e porta-bandeira, além da final do concurso de Rei e Rainha do Carnaval. O espaço reafirma seu papel como quartel-general do frevo e ponto de encontro de brincantes e agremiações.

Além dos concursos e cortejos, a programação inclui shows gratuitos, bailes tradicionais, festivais de música autoral e blocos inclusivos, reforçando o caráter democrático da festa. A agenda completa das prévias carnavalescas está disponível nos canais oficiais da Prefeitura do Recife e pode sofrer alterações ao longo do período.