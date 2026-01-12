BBB 26: influenciador Juliano Floss é confirmado no Camarote do reality show
Publicado: 12/01/2026 às 20:18
Juliano Floss (Divulgação/Globo)
O dançarino e influenciador Juliano Floss participará do Big Brother Brasil 26. O anúncio de sua participação no grupo Camarote foi feito nesta segunda-feira (12). Mais cedo, a atriz Solange Couto também foi anunciada como participante do Camarote.
A formação completa do elenco do BBB 26 será anunciada no programa ao vivo desta noite, com exibição marcada para as 22h25, após a novela ‘Três Graças’.
Juliano Floss soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Aos 21 anos, é natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, e participou do ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’ em 2024.
No domingo (11), foi encerrada a votação para a escolha dos participantes do grupo Pipoca do reality show. A pernambucana Maxiane foi a escolhida na Casa de Vidro do Nordeste, ao lado de Marcelo, do Rio Grande do Norte.
Também foram escolhidos para integrar o grupo Pipoca: Brigido e Marciele, da Casa de Vidro Norte; Pedro e Samira, da Casa de Vidro Sul; e Jordana e Paulo Augusto, da Casa de Vidro Centro-Oeste.
Na Casa de Vidro da Região Sudeste, foram escolhidos Milena e Marcel. O rapaz, no entanto, desistiu da sua participação na tarde desta segunda e será substituído por Breno, seu oponente na dinâmica.