BBB 26: veja os participantes veteranos que vão participar do reality

O programa estreia nesta segunda-feira (12)

Marlon Júlio

Publicado: 12/01/2026 às 18:34

Big Brother Brasil 26/Divulgação/Globo

Big Brother Brasil 26 (Divulgação/Globo)

O Big Brother Brasil 26 estreia nesta segunda-feira (12), os 10 participantes do grupo Pipoca já foram selecionados, mas o elenco completo, com participantes veteranos e camarotes será revelado apenas durante a edição ao vivo.

Durante o intervalo da Coração Acelerado, nova novela das 19h, dois participantes serão revelados.

Que horas começa o BBB 26?

A estreia do Big Brother Brasil 26 começa às 22h25, após a novela Três Graças.

 

*A matéria será atualizada conforme os participantes veteranos forem anunciados.

