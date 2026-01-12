BBB 26: veja os participantes veteranos que vão participar do reality

Big Brother Brasil 26 (Divulgação/Globo)

O Big Brother Brasil 26 estreia nesta segunda-feira (12), os 10 participantes do grupo Pipoca já foram selecionados, mas o elenco completo, com participantes veteranos e camarotes será revelado apenas durante a edição ao vivo.

Durante o intervalo da Coração Acelerado, nova novela das 19h, dois participantes serão revelados.



Que horas começa o BBB 26?

A estreia do Big Brother Brasil 26 começa às 22h25, após a novela Três Graças.



*A matéria será atualizada conforme os participantes veteranos forem anunciados.