BBB 26: Solange Couto é confirmada no Camarote do reality show

Grupos Camarote e Veteranos terão suas formações completas anunciadas no programa ao vivo desta segunda-feira (12), com exibição marcada para as 22h25

Solange Couto (Divulgação/Globo)

A atriz Solange Couto foi confirmada no elenco do Big Brother Brasil 26 nesta segunda-feira (12). Ela faz parte dos grupo Camarote, que terá suas formação completa anunciada no programa ao vivo desta noite, com exibição marcada para as 22h25, após a novela ‘Três Graças’.

Solange Couto tem 69 anos e é natural do Rio de Janeiro. Popularmente conhecida por sua personagem Dona Jura na novela ‘O Clone’ (2001) com o bordão “Não é brinquedo, não”, seu último trabalho na TV foi em ‘Garota do Momento’ (2024).

No domingo (11), foi encerrada a votação para a escolha dos participantes do grupo Pipoca do reality show. A pernambucana Maxiane foi a escolhida na Casa de Vidro do Nordeste, ao lado de Marcelo, do Rio Grande do Norte.

Também foram escolhidos para integrar o grupo Pipoca: Brigido e Marciele, da Casa de Vidro Norte; Pedro e Samira, da Casa de Vidro Sul; e Jordana e Paulo Augusto, da Casa de Vidro Centro-Oeste.

Na Casa de Vidro da Região Sudeste, foram escolhidos Milena e Marcel. O rapaz, no entanto, desistiu da sua participação na tarde desta segunda e será substituído por Breno, seu oponente na dinâmica.