BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: confira todos os participantes do grupo Camarote

Os 10 participantes do grupo Pipoca já foram selecionados, mas o elenco completo, com participantes veteranos e camarotes, será revelado apenas durante a edição ao vivo

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/01/2026 às 20:03

Big Brother Brasil 26/Divulgação/Globo

Big Brother Brasil 26 (Divulgação/Globo)

O Big Brother Brasil 26 estreia nesta segunda-feira (12). Os 10 participantes do grupo Pipoca já foram selecionados, mas o elenco completo, com participantes veteranos e camarotes, será revelado apenas durante a edição ao vivo.

Durante o intervalo da Coração Acelerado, nova novela das 19h, dois participantes foram revelados.

Confira os integrantes do grupo Camarote:

Solange Couto

Solange Couto - Divulgação/Globo
Solange Couto (crédito: Divulgação/Globo)

A atriz Solange Couto tem 69 anos e é natural do Rio de Janeiro. Popularmente conhecida por sua personagem Dona Jura na novela ‘O Clone’ (2001) com o bordão “Não é brinquedo, não”, seu último trabalho na TV foi em ‘Garota do Momento’ (2024).

Juliano Floss

Juliano Floss - Divulgação/Globo
Juliano Floss (crédito: Divulgação/Globo)

O dançarino e influenciador digital Juliano Floss soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Aos 21 anos, é natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, e participou do ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’ em 2024.

Que horas começa o BBB 26?

A estreia do Big Brother Brasil 26 começa às 22h25, após a novela Três Graças.

*A matéria será atualizada conforme os participantes do Camarote forem anunciados.

