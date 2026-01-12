BBB 26: Globo confirma desistência de Marcel; vaga será ocupada por Breno

Marcel (à esq.) e Breno (à dir.) (Divulgação/Gshow)

A Globo confirmou, nesta segunda-feira (12), que antes de entrar na casa do BBB 26, o participante Marcel, escolhido pelo público como representante da região Sudeste, desistiu de participar do programa.

Com isso, Breno, o outro candidato da mesma região, se junta aos integrantes do grupo Pipoca da temporada, que começa hoje.

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia.

Caçula da família, sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro.

“Tive que me adaptar a viver uma vida comum”, relembra ele, que nesse período, trabalhou em diversas áreas, foi operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos nas ruas. Há dez anos, decidiu recomeçar em Florianópolis, em busca de formação acadêmica. Hoje se divide entre carreira científica e o trabalho como modelo e promoter de eventos.



