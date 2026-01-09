André Rio aposta em arranjos minimalistas no single "Frevo ao Pé do Ouvido"
Em "Frevo ao Pé do Ouvido", André Rio troca a grandiosidade orquestral por um arranjo minimalista que privilegia a escuta das nuances do gênero.
Publicado: 09/01/2026 às 14:48
André Rio é o idealizador do projeto Viva Pernambuco (Foto: Divulgação)
“Frevo ao Pé do Ouvido”, single que André Rio lançou nesta quinta-feira (8), oferece uma nova camada de escuta ao gênero pernambucano. A faixa, um frevo de bloco, marca a colaboração do cantor com os músicos Luciano Magno, na guitarra semiacústica, e Fábio Valois, ao piano.
Composta em parceria por André Rio e Luciano Magno, a obra substitui a expansão orquestral por um arranjo compacto e parcimonioso. Esta opção estética amplia a potência simbólica do frevo, convidando não só à dança, mas a um mergulho nas suas nuances melódicas e harmônicas.
O arranjo preciso explora o virtuosismo dos instrumentistas sem excessos, criando um ambiente íntimo para a voz de André Rio, intérprete com mais de 100 frevos gravados. A eles juntam-se Braulio Araújo (baixo), Rodrigo Barros (bateria), percussionistas e Gilberto Pontes (sax soprano). Vanutti Macedo assina a gravação e mixagem, realizadas em Recife.
O projeto é também visual. No dia do lançamento, um videoclipe no YouTube registra a performance da pernambucana Maria Flor, filmada em estúdio e no Recife Antigo, corporificando a expressão viva e urbana da música.