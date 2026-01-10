Globo de Ouro 2026: entenda quais as chances de "O Agente Secreto"

Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator - Drama (Foto: Victor Juca)

Os brasileiros aguardam com ansiedade para assistir à cerimônia de uma premiação já histórica para o país, que ocorre neste domingo (11), com transmissão pela Rede Globo. As três indicações recebidas por "O Agente Secreto" na 83ª edição do Globo de Ouro — Melhor Filme - Drama, Melhor Ator - Drama e Melhor Filme em Língua Não-Inglesa — representam um recorde para uma produção nacional e refletem a abertura cada vez maior do evento para títulos de fora de Hollywood.

Na edição anterior, "Ainda Estou Aqui" estava indicado na categoria estrangeira, e Fernanda Torres acabou vencendo como Melhor Atriz - Drama, consolidando seu nome na corrida que levou o longa de Walter Salles à sonhada vitória no Oscar de Melhor Filme Internacional. Este ano, "O Agente Secreto" chega ainda mais competitivo, concorrendo na categoria principal ao lado de produções como "Pecadores", "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" e "Frankenstein" — e tudo indica que a briga pelo troféu está entre os dois primeiros.

Mais importante: enquanto Fernanda Torres era considerada uma surpresa na premiação de 2025, Wagner Moura chega à cerimônia com força redobrada, tanto pela indicação do filme de Kleber Mendonça Filho na categoria máxima quanto pelos louros e menções que vem recebendo desde o início da temporada. O ator também tem um nome mais consolidado na indústria internacional, com participações recentes em sucessos como "Guerra Civil" (2024), e já havia sido indicado à premiação há dez anos pelo papel na série "Narcos".

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), organizadora do Globo de Ouro, vem ampliando seu número de membros e diversificando sua composição nos últimos anos. Entre os votantes desta edição, estão 39 jornalistas brasileiros. Essas mudanças surtiram efeito: dentre os seis nomeados a Melhor Filme - Drama deste ano, três são produções de língua não inglesa — além de "O Agente Secreto", o norueguês "Valor Sentimental" e o iraniano "Foi Apenas um Acidente" integram a lista.

A força dos demais candidatos internacionais em diferentes categorias — incluindo o suspense tragicômico sul-coreano "A Única Saída" e o francês "Nouvelle Vague", que concorrem a Melhor Filme de Comédia ou Musical — representa tanto uma maior oportunidade quanto um desafio para o Brasil. Por um lado, mostra que existe espaço a ser conquistado por títulos de fora do circuito hollywoodiano. Por outro, sobram projetos para preencher esse espaço, o que torna a vitória na categoria de Língua Não-Inglesa uma das mais imprevisíveis da noite.

É fato que Wagner, Kleber e "O Agente Secreto" já correram uma maratona colossal desde o Festival de Cannes e, mesmo em um ano tão repleto de produções estrangeiras de destaque, vêm se sobressaindo. A recente vitória no Critics Choice deu um impulso importante à campanha e evidenciou a atenção que o cinema brasileiro está recebendo. E, qualquer que seja o resultado do domingo, continuará a receber.

