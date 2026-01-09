° / °
BBB 26: veja quem são os participantes da Casa de Vidro do Centro-Oeste

Os participantes já estão confinados na Casa de Vidro do Conjunto Nacional, em Brasília

Marlon Júlio

Publicado: 09/01/2026 às 16:39

Os quatro participantes disputam duas vagas no elenco fixo do BBB 26 (Divulgação/Gshow)

Os quatro participantes do Centro-Oeste que vão disputar duas vagas no elenco fixo do BBB 26 foram anunciados ao público nesta sexta-feira (9). Chaiany, Jordana, Paulo Augusto e Ricardo já estão confinados na Casa de Vidro do Conjunto Nacional, em Brasília, no Distrito Federal.

Conheça um pouco mais dos quatro participantes:

Chaiany

 

Aos 25 anos, Chaiany nasceu em Brasília (DF) e atualmente mora em São João da Aliança, município de Goiás. Sempre viveu na roça e passou a adolescência sem acesso à internet e à tecnologia, o que considera ter sido o melhor, mesmo passando por perrengues no interior. Começou a trabalhar aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais e, aos 15, engravidou de sua filha. Está desempregada e sonha em construir uma vida mais estável.


Jordana

 

Jordana (crédito: Divulgação/Gshow)

Nascida em Paraíso do Tocantins, ainda bebê Jordana se mudou com a família para Goiânia, onde foi criada até os 16 anos. Na adolescência, foi viver em Brasília, Distrito Federal, após a separação dos pais, quando passou a morar com a avó materna. Aos 29 anos, é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital.


Paulo Augusto

 

Paulo Augusto (crédito: Divulgação/Gshow)

O estudante de Medicina Veterinária Paulo Augusto tem 21 anos e é natural de Inhumas, Goiás. Atualmente, vive em Anápolis, no mesmo estado, e trabalha como pecuarista e influenciador. Conta que sempre acompanhou o pai na roça. Assim, desenvolveu uma forte ligação com o campo e afeição aos animais de grande porte.


Ricardo

 

Ricardo (crédito: Divulgação/Gshow)

O modelo Ricardo tem 35 anos e é natural de Niquelândia, Goiás. Vive atualmente na capital do estado e se diz muito família; é pai de dois filhos. Com quatro irmãos, conta que valoriza a convivência com os pais, casados há 40 anos. Já foi atleta profissional de basquete, tendo jogado em vários times pelo Brasil, mas optou pela carreira de modelo por considerar o rendimento financeiro.

