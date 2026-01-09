BBB 26: saiba quem são os participantes da Casa de Vidro do Sudeste

Os participantes já estão confinados no ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul, São Paulo

Participantes da Casa de Vidro do Sudeste (Divulgação/Gshow)

Os quatro participantes do Sudeste que vão disputar duas vagas no elenco fixo do BBB 26 foram anunciados ao público nesta sexta-feira (9).

Os participantes já estão confinados na Casa de Vidro do ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul, São Paulo.

Conheça um pouco mais dos quatro participantes:

Gabriela

(crédito: Divulgação/Globo)



A estudante de Psicologia Gabriela tem 21 anos e é de São Paulo capital, onde mora atualmente. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista e, aos finais de semana, vende na rua os doces que sua mãe produz.



Milena

(crédito: Divulgação/Globo)

Milena tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Começou a trabalhar como empregada doméstica e babá ainda muito nova; aos 22 abriu sua própria empresa de recreação infantil, com a qual complementa o sustento de sua casa. Também cursa faculdade de Terapia Ocupacional.



Breno

(crédito: Divulgação/Globo)

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia. Caçula da família, sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro.



Marcel

(crédito: Divulgação/Globo)

Marcel é natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado, mas começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal e depois como office boy para ajudar em casa. A faculdade de Direito, que concluiu aos 23 anos, foi custeada por um amigo do pai. Atua em um escritório focado em ações trabalhistas, e, há um ano, voltou a morar na casa da família.