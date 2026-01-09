BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro da região Norte

Para entrar de fato no reality show, os participantes precisarão passar por uma das cinco Casas de Vidro espalhadas por todas as regiões do Brasil

Participantes da Casa de Vidro da região Norte (Divulgação/Globo)

O Big Brother Brasil 26 começa na segunda-feira (12), mas os participantes do grupo Pipoca serão apresentados ao público nesta sexta-feira (9).

Para entrar de fato no reality show, os participantes precisarão passar por uma das cinco Casas de Vidro espalhadas por todas as regiões do Brasil. Nelas, duas mulheres e dois homens disputam a preferência do público e uma vaga na casa mais vigiada do país.

Confira a seguir os quatro candidatos confinados na Casa de Vidro da região Norte, localizada em Manaus, no Amazonas:

Marciele

(crédito: Divulgação/Globo)

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos. Filha mais velha de quatro irmãos, passou a infância em meio à floresta e cresceu numa família cuja fonte de renda sempre foi a agricultura, especialmente a produção de farinha. Passou por dificuldades quando mais nova, morou com diferentes familiares e, durante a faculdade de Administração, contou com a ajuda de amigos para se sustentar. Com gosto pela dança, sua vida mudou em 2016, quando foi convidada para fazer um teste no Boi Caprichoso. “Sou o improvável que deu certo”, avalia ela, que conta ainda ser uma pessoa controladora, com tendência a liderança. Nas horas vagas, gosta de ir a cachoeiras e aproveitar o tempo com amigos e família.

Entende que estar no BBB é lidar com o imprevisível e deseja conquistar o prêmio para mudar a realidade da família. Afirma que não gosta de renunciar a suas opiniões; é uma pessoa de posicionamento forte, pé no chão e que sabe aonde quer chegar. Para Marciele, “não vale mentir nem trapacear”. Ela entrega que quando se sente subestimada, resgata forças para superar seus limites. Observadora que é, afirma saber usar sua energia com estratégia.

Brigido

(crédito: Divulgação/Globo)

Brigido, de 34 anos, é nascido e vive em Manaus, Amazonas. É formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, assumiu o posto de diretor de uma escola particular fundada por sua família na capital do estado. Conta ter reerguido a instituição após dificuldades financeiras e hoje usa o ambiente escolar para inovar e empreender, dando mentorias para profissionais do setor. Considera-se um líder nato, diz ser teimoso e que gosta de vencer na base de argumentos. Acredita ter inteligência emocional: sabe a hora de discutir, mas também o momento de interagir de forma leve. Apesar disso, não tem medo de arriscar: “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, revela.

Ele ressalta que ambientes desafiadores ajudaram a moldar quem é hoje. Fala que reconhece os prós e contras da exposição no reality, mas não sente receio. “Vou fazer a minha equipe e tirar o melhor de cada um para chegar mais longe”, declara. Afirma, ainda, que não pretende manipular ninguém, mas convencer os colegas de suas opiniões.

Ricardinho

(crédito: Divulgação/Globo)

Natural de Belém do Pará, Ricardinho tem 27 anos e vive hoje em São Paulo, capital. Formado em Educação Física, trabalha como atleta profissional de futebol freestyle e é influenciador digital. Viveu parte da infância com os avós, de quem sempre recebeu grande ajuda. Apaixonado por esportes, aos 13 anos começou a se destacar em competições na modalidade e pouco depois conquistou seu primeiro patrocínio. Graças ao trabalho, já esteve em 22 países e foi reconhecido pelo Guiness World Records por suas habilidades. É bicampeão mundial de futebol freestyle, tendo recebido os títulos em 2017 e 2019. Sua grande inspiração é o surfista Gabriel Medina.

“Quero sempre vencer, tenho a competitividade na veia”, destaca Ricardinho, que diz não ter medo do resultado de sua participação no ‘BBB 26’. Seu grande receio, na verdade, é voltar a enfrentar dificuldades financeiras como as que viveu quando morou na China anos 16 anos. O reality, para ele, é uma oportunidade de alavancar a vida. “Tenho certeza de que eu estou sendo formado para participar de uma competição que exige uma mentalidade de atleta e a habilidade de se relacionar com os seres humanos”, observa.

Livia

(crédito: Divulgação/Globo)

Dançarina e influenciadora digital, Livia tem 26 anos, nasceu em Parintins e hoje mora em Manaus, Amazonas. Atualmente ocupa a posição de Rainha do Boi Garantido, mas já foi porta-estandarte e artesã, pintando as alegorias da agremiação folclórica. “Subi de cargo, fui promovida”, destaca ela sobre a jornada na tradição folclórica. Foi criada em uma família humilde e ressalta que o afeto e o amor marcaram mais que a falta de bens. Já trabalhou como garçonete em bares e na função de descascar tucumã. Quando teve um progresso financeiro, levou a família para a capital do estado, onde vivem hoje. Tem vontade de cursar o ensino superior, mas ainda não conseguiu conciliar os estudos com o ritmo de trabalho.

Livia assume que é controladora e mandona, e que não tolera injustiça. Considera-se impulsiva e estressada quando em competições, mas acredita que no BBB conseguiria se segurar. Adora resistência e pensa que aguentaria firme nas provas, já que está acostumada com a rotina de shows e viagens. “Isso para mim seria moleza”, conta.

