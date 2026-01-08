BBB 26: público poderá substituir participantes; entenda a dinâmica

Apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt (Globo/ Fábio Rocha)

Se você já se irritou com um participante "planta" no Big Brother Brasil, os seus desejos foram atendidos para a nova temporada. Pela primeira vez na história do programa, o público poderá substituir qualquer jogador da casa durante o andamento do reality show.

Segundo a Globo, pessoas previamente selecionadas estarão prontas para entrar na casa no lugar dos confinados. Ao longo do programa, a produção do BBB poderá abrir uma votação popular para substituir participantes que não se entregam verdadeiramente ao jogo.

O funcionamento da votação, assim como o momento em que ela será oferecida ao público, ainda não foi revelado. Em nota divulgada à imprensa, no entanto, a Globo garante que a medida visa criar um "mecanismo de combate às plantas".

"Essa substituição virá de um espaço extra desafiador, um laboratório onde um grupo de pessoas confinadas precisará conquistar o público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas na casa do 'BBB'. Sem regalias, os integrantes desse espaço viverão desafios e perrengues suficientes para que o público os conheça e decida quem terá a grande chance de entrar na disputa", explicou o comunicado.

"A gente espera que o público brinque conosco, que ele seja mais um jogador ali, que se sinta parte do domínio desse jogo que é o 'Big Brother'. Todo brasileiro gosta de opinar e de participar. Antes, essa participação estava restrita a algumas dinâmicas específicas ou à eliminação", revelou a diretora-geral Angélica Campos.

O Big Brother Brasil 26 estreia na próxima segunda-feira, 12 de janeiro. A temporada promete começar com novidades, como as cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil e a participação de veteranos do reality. Ao todo, serão três grupos de participantes - Pipocas (anônimos), Camarotes (famosos) e Veteranos (Ex-BBBs).

