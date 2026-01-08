BBB 26: conheça os participantes do grupo Pipoca

Big Brother Brasil 26 (Divulgação/Globo)

O Big Brother Brasil 26 começa na segunda-feira (12), mas os participantes do grupo Pipoca serão apresentados ao público nesta sexta-feira (9).

Casas de vidro

A disputa já começa com a presença física do BBB em todas as regiões do país, com participação determinante do público na seleção dos participantes.

As cidades de Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), São Caetano do Sul (SP) e Porto Alegre (RS) recebem, cada, uma casa de vidro das quais sairão todos os Pipocas que vão compor o elenco da 26ª edição do reality.

A partir desta sexta, o público vota e escolhe, entre quatro candidatos, um homem e uma mulher de cada região para participarem do BBB 26.

*A matéria será atualizada conforme os participantes forem anunciados.