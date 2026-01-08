Maestro Spok comanda Ensaios de Carnaval, em Olinda, com Gaby Amarantos, Elba Ramalho e mais

A partir do dia 18 janeiro até o carnaval, os domingos da Casa Estação da Luz, em Olinda, contarão com os Ensaios de Carnaval. O projeto será comandado pelo Maestro Spok, que receberá convidados como Robertá Sá, Gaby Amarantos e Elba Ramalho

Maestro Spok irá comandar os domingos pré-carnaval na Casa Estação da Luz (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Tem artista que é sinônimo de carnaval. Apareceu, ninguém pergunta se a folia começou e, sim, só a que horas vai acabar. Inaldo Cavalcante de Albuquerque, mais conhecido como Maestro Spok, é desses que há mais de 30 anos embalam gerações de foliões. A partir do dia 18 de janeiro, será ele quem irá capitanear os Ensaios de Carnaval nos domingos da Casa Estação da Luz, cujo endereço na Prudente de Morais, 313, no Carmo, é um dos pontos mais efervescentes de Olinda. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla e custam a partir de R$ 75.

Na contagem regressiva para a abertura oficial do carnaval, a casa vai aquecer os clarins com grandes artistas locais e nacionais ao lado do Spok. O primeiro dia de festa, no dia 18, traz de volta Roberta Sá, atração do ano passado, junto com Gerlane Lops, Juba Valença, Gabi do Carmo e DJ Dolores. No dia 25, a folia continua com Gaby Amarantos, Joyce Alane, Michelle Melo, Juzé e DJ Pepe Jordão.

Já em fevereiro, no dia 1º, sobem ao palco Sarajane, Martins, André Rio, Larissa Lisboa e DJ Pepe Jordão. Depois, a expectativa se concentra no dia 8, quando chegam Almério, Natascha Falcão, Sérgio Andrade, DJ Dolores e, em seu reinado absoluto, a rainha Elba Ramalho. Juntos, ela e Spok têm tudo para escrever mais um capítulo inesquecível na curta, mas já consagrada, história da Casa Estação da Luz.

Trata-se de uma programação plural e diversa que faz até Spok, habituado a contagiar plateias, se deixar levar pela mesma energia. “É um dos eventos que eu mais aguardo no ano. Me divirto demais”, celebra o maestro em conversa com o Diario. Para ele, as prévias sintetizam em quatro dias a vibração de todo o calendário festivo, mesmo sendo um prelúdio ao ápice dos dias de carnaval.“Tem frevo no pé ao maracatu, do brega ao forró, do ritmo junino ao que mais vier. Tudo cabe dentro dessa festa”, diz.

Programação do carnaval

Quando o carnaval oficial começar, a Casa Estação da Luz será um ponto de convergência da cultura popular. Ao longo dos quatro dias de folia, oferecendo bares e praça de alimentação, sua programação se aprofunda nas raízes pernambucanas. A música segue este roteiro: a abertura, no sábado (14/02), fica por conta de Coco da Liberdade, Maracatu Nação Camaleão, Maris do Samba e o Maestro Babá.

O domingo (15/02) é dia de Mestre Ana Lúcia, Samba Soul Delas, Samba Zé Pretinho e o Maestro Oséas. A segunda-feira (16/02) recebe novamente Coco da Liberdade, Maracatu Nação Camaleão, Samba Zé Pretinho e o Maestro Oséas. O ponto final, na terça (17/02), será dado por Mestre Ana Lúcia, Samba Soul Delas, Maris do Samba, o Maestro Babá e o URSO do Bicho Maluco Beleza, em um encerramento que reúne tradição, irreverência e afeto. Os ingressos para os dias de carnaval também já estão disponíveis no Sympla e estão custando a partir de R$ 230.

