Carnaval 2026: veja agenda de prévias de sábado (10) e domingo (11) em Olinda e Recife

O Diario de Pernambuco reuniu as principais prévias de carnaval que acontecem neste sábado (10) e domingo (11) em Olinda e Recife, com destaque para os cortejos da Pitombeira e Arrastão do Frevo 2026

Confira a programação de prévias de carnaval deste sábado (10) e domingo (11) (Foto: Sandy James/DP Foto)

Mesmo faltando pouco mais de um mês para o Carnaval 2026, a folia já agita as ladeiras de Olinda e as ruas do Bairro do Recife Antigo com as tradicionais prévias carnavalescas, que arrastam milhares de pessoas a cada fim de semana.

E à medida que se aproxima o mês de fevereiro, o quantitativo de prévias de carnaval vai se multiplicando, proporcionando várias opções para os foliões. Diante disso, o Diario de Pernambuco reuniu as principais festividades carnavalescas que acontecem neste sábado (10) e domingo (11) em Olinda e Recife.

Nas ladeiras olindenses, os foliões terão a oportunidade de prestigiar o primeiro desfile de 2026 da Troca Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, que acontece neste domingo (11), com concentração a partir das 14h na sede da agremiação. Um dia antes, no sábado (10), a criançada terá a oportunidade de curtir a folia com a Pitombeirinha (Infantil), às 14h30, na Praça do Carmo.

No Bairro do Recife Antigo, no domingo (11), haverá a primeira edição do Arrastão do Frevo 2026. Com concentração a partir das 15h30, no Paço do Frevo, a folia será comandada pelo Clube Carnavalesco Misto Lenhadores de Olinda ao som da Orquestra do Maestro Babá.

Ainda no domingo (11), em Olinda, acontecerá a 48ª edição das Águas de Oxalá, uma das celebrações mais tradicionais do calendário cultural e religioso da cidade. Com o tema inclusão, fé e ancestralidade, o evento, que prestará homenagem a Raminho de Oxóssi, terá concentração às 15h, na Igreja do Bonfim. O cortejo sairá às 17h.

Confira programação

Prévias gratuitas em Olinda

Sábado (10)

Pitombeirinha (Infantil)

Concentração: 14h30

Local: Praça do Carmo

Cortejo: 17h

Troça Entra em Beco, Sai em Beco

Concentração: 17h

Local: Praça da Igreja de São Pedro

Troça Carnavalesca Mista O Majestoso

Concentração: 15h

Local: Rua 27 de Janeiro, s/n, Carmo.

Cortejo: 16h30

Domingo (11)

Troça Pitombeira dos Quatro Cantos

Concentração: 14h

Local: Sede da Pitombeira

Cortejo: 16h30

Ensaio aberto da Sombatuki

Horário: a partir das 15h

Local: Espaço Multicultural Sombatuki (Rua Treze de Maio, 117, Varadouro)

Ensaio aberto da Bateria Cabulosa

Horário: a partir das 15h

Local: Rua 27 de Janeiro, nº 128, no Carmo (ao lado da sede da Pitombeira)

Ensaio aberto das Sambadeiras

Horário: a partir das 16h

Local: sede das Sambadeiras (Rua do Sol, nº 418, no Carmo).

Prévias gratuitas no Recife

Domingo (11)

Arrastão do Frevo 2026

Concentração: 15h30

Local: Paço do Frevo (Praça do Arsenal, s/n, no Bairro do Recife)

Cortejo: 16h

Prévias pagas em Olinda

Sábado (10)

Troça Tô a Toa

Horário: 13h

Local: Clube Vassourinhas de Olinda

Troça Se Eu Flopar Me Beija

Horário: 14h

Local: Sede do Preto Velho

Festa do Urso – Bloco do Bicho Maluco Beleza

Horário: 19h

Local: Casa Estação da Luz

Domingo (11)

Troça Menino da Tarde

Horário: 11h

Local: Clube Vassourinhas de Olinda

Prévias pagas no Recife

Sábado (10)

Baile da Macuca

Horário: a partir das 18h

Local: Bairro do Recife, ao lado da Ponte Giratória

Ensaios de Carnaval com André Rios

Horário: 18h

Local: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984)

Cortejo religioso

Águas de Oxalá

Data: Domingo (11)

Concentração: 15h

Local: Igreja do Bonfim - Olinda

Cortejo: 17h