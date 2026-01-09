Carnaval 2026: veja agenda de prévias de sábado (10) e domingo (11) em Olinda e Recife
O Diario de Pernambuco reuniu as principais prévias de carnaval que acontecem neste sábado (10) e domingo (11) em Olinda e Recife, com destaque para os cortejos da Pitombeira e Arrastão do Frevo 2026
Publicado: 09/01/2026 às 11:10
Confira a programação de prévias de carnaval deste sábado (10) e domingo (11) (Foto: Sandy James/DP Foto)
Mesmo faltando pouco mais de um mês para o Carnaval 2026, a folia já agita as ladeiras de Olinda e as ruas do Bairro do Recife Antigo com as tradicionais prévias carnavalescas, que arrastam milhares de pessoas a cada fim de semana.
E à medida que se aproxima o mês de fevereiro, o quantitativo de prévias de carnaval vai se multiplicando, proporcionando várias opções para os foliões. Diante disso, o Diario de Pernambuco reuniu as principais festividades carnavalescas que acontecem neste sábado (10) e domingo (11) em Olinda e Recife.
Nas ladeiras olindenses, os foliões terão a oportunidade de prestigiar o primeiro desfile de 2026 da Troca Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, que acontece neste domingo (11), com concentração a partir das 14h na sede da agremiação. Um dia antes, no sábado (10), a criançada terá a oportunidade de curtir a folia com a Pitombeirinha (Infantil), às 14h30, na Praça do Carmo.
No Bairro do Recife Antigo, no domingo (11), haverá a primeira edição do Arrastão do Frevo 2026. Com concentração a partir das 15h30, no Paço do Frevo, a folia será comandada pelo Clube Carnavalesco Misto Lenhadores de Olinda ao som da Orquestra do Maestro Babá.
Ainda no domingo (11), em Olinda, acontecerá a 48ª edição das Águas de Oxalá, uma das celebrações mais tradicionais do calendário cultural e religioso da cidade. Com o tema inclusão, fé e ancestralidade, o evento, que prestará homenagem a Raminho de Oxóssi, terá concentração às 15h, na Igreja do Bonfim. O cortejo sairá às 17h.
Confira programação
Prévias gratuitas em Olinda
Sábado (10)
Pitombeirinha (Infantil)
Concentração: 14h30
Local: Praça do Carmo
Cortejo: 17h
Troça Entra em Beco, Sai em Beco
Concentração: 17h
Local: Praça da Igreja de São Pedro
Troça Carnavalesca Mista O Majestoso
Concentração: 15h
Local: Rua 27 de Janeiro, s/n, Carmo.
Cortejo: 16h30
Domingo (11)
Troça Pitombeira dos Quatro Cantos
Concentração: 14h
Local: Sede da Pitombeira
Cortejo: 16h30
Ensaio aberto da Sombatuki
Horário: a partir das 15h
Local: Espaço Multicultural Sombatuki (Rua Treze de Maio, 117, Varadouro)
Ensaio aberto da Bateria Cabulosa
Horário: a partir das 15h
Local: Rua 27 de Janeiro, nº 128, no Carmo (ao lado da sede da Pitombeira)
Ensaio aberto das Sambadeiras
Horário: a partir das 16h
Local: sede das Sambadeiras (Rua do Sol, nº 418, no Carmo).
Prévias gratuitas no Recife
Domingo (11)
Arrastão do Frevo 2026
Concentração: 15h30
Local: Paço do Frevo (Praça do Arsenal, s/n, no Bairro do Recife)
Cortejo: 16h
Prévias pagas em Olinda
Sábado (10)
Troça Tô a Toa
Horário: 13h
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
Troça Se Eu Flopar Me Beija
Horário: 14h
Local: Sede do Preto Velho
Festa do Urso – Bloco do Bicho Maluco Beleza
Horário: 19h
Local: Casa Estação da Luz
Domingo (11)
Troça Menino da Tarde
Horário: 11h
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
Prévias pagas no Recife
Sábado (10)
Baile da Macuca
Horário: a partir das 18h
Local: Bairro do Recife, ao lado da Ponte Giratória
Ensaios de Carnaval com André Rios
Horário: 18h
Local: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984)
Cortejo religioso
Águas de Oxalá
Data: Domingo (11)
Concentração: 15h
Local: Igreja do Bonfim - Olinda
Cortejo: 17h