BBB 26: Candidatos do grupo Pipoca serão conhecidos nesta sexta (9)

Apresentação dos nomes acontecerá junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

O BBB 25 tem estreia marcada para 13 de janeiro (Foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira, 9, o público começa a conhecer os futuros moradores da casa mais vigiada do país. Os vinte candidatos a participantes do grupo Pipoca do BBB 26 serão revelados durante o dia, junto da exibição de suas entradas nas casas de vidro espalhadas pelo Brasil.

Os anúncios serão feitos por Tadeu Schmidt e serão transmitidos pela TV Globo ao longo de sua programação. Já os veteranos e Camarotes serão apresentados ao público na próxima segunda, 12, data da estreia oficial do BBB 26.

Maratona Big Day

Enquanto isso, no gshow e no Globoplay, acontece a tradicional ‘Maratona Big Day’, que reúne os talentos da #RedeBBB e convidados especiais para repercutir quem são candidatos do grupo Pipoca do programa. A exibição da maratona será ao vivo, no site e no Globoplay, e vai acompanhar a revelação dos brothers e sisters ao longo da programação.

Casa de vidro

Ainda haverá o 'Seleção BBB', um programa especial, exibido após a novela ‘Três Graças’, nos dias 9 e 10 de janeiro, e após ‘Domingão com Huck’ no dia 11 de janeiro.

O público poderá votar no Gshow para decidir quais participantes devem entrar na casa principal. Um homem e uma mulher de cada casa de vidro garantirão uma vaga no ‘BBB 26’. Os escolhidos serão anunciados no ‘Seleção BBB’, após o ‘Domingão com Huck’, no domingo (11).