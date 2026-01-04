Blocos arrastam foliões e turistas no primeiro domingo do ano em Olinda

Prévias de carnaval atraem carnavalescos e turistas em Olinda (Foto: Sandy James/DP Foto)

O ciclo carnavalesco de 2026 em Olinda teve seu pontapé logo no dia 1º de janeiro, mas foi neste primeiro domingo do ano (4) que as ladeiras do Sítio Histórico registraram um aumento na movimentação de foliões e agremiações. O roteiro de ensaios mobilizou diversas troças e grupos ao longo do dia.

Tradicionais nomes do carnaval olindense realizaram saídas e ensaios abertos. A Pitombeira dos Quatro Cantos, uma das agremiações mais antigas da cidade, concentrou seu público na sede da Rua 27 de Janeiro. No mesmo ritmo, a troça Garoto de Vassoura percorreu trechos da Cidade Alta, acompanhando a movimentação na cidade.

O domingo também foi marcado pela diversidade de ritmos. O bloco Soul Delas levou sua sonoridade para a Praça do Carmo, destacando o protagonismo feminino na festa e o trabalho feito ao longo de quase 14 anos. O bloco reúne aproximadamente 100 mulheres em diversas funções, como vocais, percussão e dança, sob o comando de uma mestra de bateria. Pautado pelo trabalho coletivo, o projeto busca democratizar o acesso à música e aos instrumentos percussivos

“Este ano estamos trazendo o tema do Maracatu e fundindo o Maracatu com o Samba e tocando músicas de MPB e do Soul. Este é o primeiro ensaio do ano e estaremos nos apresentando no sábado e na segunda-feira de carnaval, no Mosteiro de São Bento”, explica a diretora do bloco, Tainá Coelho. O vice-presidente do bloco, Átila Tavares, frisou o papel social do bloco para as mulheres e comunidades periféricas.

“Os blocos de samba em Olinda têm a função de escolas de samba, ou seja, têm um trabalho pedagógico de ensino e aprendizagem. Geralmente, recebemos pessoas interessadas que não têm noção nenhuma sobre música e fazemos um trabalho de formação. Todas elas vêm aqui e abrem mão do domingo para ensaiar e desfilar no carnaval, assumindo o protagonismo da festa”, pontua.

Além do bloco Soul Delas, ensaiaram neste domingo grupos como Sambadeiras, Batuques de Pernambuco e Calunguinha Torto. Com isso, locais como os Quatro Cantos ficaram repletos de foliões e turistas, como a moradora de Florianópolis Liz Teixeira, de 42 anos. A funcionária pública trouxe o namorado suíço para conhecer o carnaval com ela.

“A gente vai voltar para Carneiros depois, mas o guia falou para a gente que ia ter carnaval. Então, sentamos aqui no bar e esperamos a hora para aproveitar. Foi bem legal. Eu estou impressionada, porque você sente uma imersão de verdade. Eu estive nos Bonecos de Olinda, e você percebe que a cidade vive muito isso. Essa cultura é muito forte”, afirma Liz.

Já o europeu Javier Schneider, de 47 anos, achou a energia da festa contagiante. “Nós não viremos, a princípio, para ver o carnaval. Eu gosto da energia do carnaval, porque todos estão aqui para a mesma coisa. Todo mundo quer ser feliz. Não é uma festa, mas há dança e música e é isso que eu acho muito interessante”, pontua.

O calendário de prévias e ensaios segue até o fim de janeiro. No dia 10, o roteiro começa cedo com a Troça Tô a Toa (13h) e segue com opções para todas as idades, como a Pitombeirinha (14h30) e o Bloco do Bicho Maluco Beleza (19h). No domingo (11), o destaque fica para o Menino da Tarde, que desfila às 11h, seguido pela tradicional Pitombeira, às 14h.

No fim de semana seguinte, o dia 17 concentra eventos como o Baile Vermelho e Verde e o bloco Hoje a Mangueira Entra. No dia 18 haverá o Baile Azul e Branco pela manhã e o desfile da Troça Lenhadores ao entardecer, na Praça do Carmo.