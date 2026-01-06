Carnaval de Olinda: saiba como recuperar documentos e objetos perdidos nas prévias

Documentos e objetos pessoais podem ser entregues e recuperados na sede da Secretaria e Segurança Cidadã, no Varadouro, segundo a prefeitura

Documentos perdidos no carnaval pode ser recuperados em Olinda (Divulgação)

A Prefeitura de Olinda informou, nesta terça (6), que já está funcionado o serviço de achados e perdidos para o Carnaval 2026.

Durante as prévias da folia de 2026, as pessoas podem recuperar objetos e documentos na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, na Av. Santos Dumont, nº 177, Lado B, Varadouro.

De segunda a sexta-feira, o serviço funciona das 8h às 16h. Aos domingos, o atendimento é realizado das 14h às 20h.

Quem encontrar documentos ou objetos pessoais durante a folia pode entregá-los neste endereço, ou a um guarda municipal ou policial militar em serviço.

Também são pontos de recebimento:

Delegacia Móvel, na Av. Liberdade, nº 68, no Carmo;

Delegacia do Varadouro, na Av. Olinda Dom Hélder Câmara, nº 160;

Batalhão de Policiamento Turístico (BPtur), localizado na Avenida Sigismundo Gonçalves, nº 515, no Varadouro.



Para saber se um documento foi encontrado, o cidadão deve se dirigir à sede da Secretaria de Segurança Cidadã ou entrar em contato pelo WhatsApp (81) 98979-0054.