Carnaval de Olinda: saiba como recuperar documentos e objetos perdidos nas prévias
Documentos e objetos pessoais podem ser entregues e recuperados na sede da Secretaria e Segurança Cidadã, no Varadouro, segundo a prefeitura
Publicado: 06/01/2026 às 12:46
Documentos perdidos no carnaval pode ser recuperados em Olinda (Divulgação)
A Prefeitura de Olinda informou, nesta terça (6), que já está funcionado o serviço de achados e perdidos para o Carnaval 2026.
Durante as prévias da folia de 2026, as pessoas podem recuperar objetos e documentos na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, na Av. Santos Dumont, nº 177, Lado B, Varadouro.
De segunda a sexta-feira, o serviço funciona das 8h às 16h. Aos domingos, o atendimento é realizado das 14h às 20h.
Quem encontrar documentos ou objetos pessoais durante a folia pode entregá-los neste endereço, ou a um guarda municipal ou policial militar em serviço.
Também são pontos de recebimento:
Delegacia Móvel, na Av. Liberdade, nº 68, no Carmo;
Delegacia do Varadouro, na Av. Olinda Dom Hélder Câmara, nº 160;
Batalhão de Policiamento Turístico (BPtur), localizado na Avenida Sigismundo Gonçalves, nº 515, no Varadouro.
Para saber se um documento foi encontrado, o cidadão deve se dirigir à sede da Secretaria de Segurança Cidadã ou entrar em contato pelo WhatsApp (81) 98979-0054.