BBB 26: Tadeu Schmidt revela detalhes da decoração da casa

Tadeu Schmidt mostra detalhes da área externa do BBB 26 (Reprodução/Instagram)

O Big Brother Brasil 26 está chegando. A menos de uma semana da estreia da nova temporada, o apresentador Tadeu Schmidt visitou a casa do programa e revelou novos detalhes do cenário do reality show.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da atração, Tadeu aparece na área externa da casa mais vigiada do Brasil. “Eu já tô aqui! E vocês? Bora começar?”, questiona o apresentador.

Na parede da área externa, é possível ver uma grande ilustração que parece tomar todo o muro. O painel, de coloração azulada, apresenta uma região de montanhas de neve com um céu estrelado.

O BBB 26 começa no dia 12 de janeiro, próxima segunda-feira. Até lá, no entanto, o programa contará com alguns anúncios importantes. No dia 9 de janeiro, próxima sexta-feira, o reality show revelará os 20 participantes do grupo Pipoca que irão entrar nas Casas de Vidro e disputar uma vaga no programa.

Todas as cinco regiões do País vão receber dois homens e duas mulheres na dinâmica. As Casas de Vidro vão estar em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, Brasília, Salvador, na Bahia, Manaus, no Amazonas e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O público poderá votar no Gshow para decidir os participantes que vão garantir uma vaga no reality. Um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro terão a chance de disputar o prêmio milionário do programa. Os escolhidos serão revelados no domingo 11, durante o Domingão com Huck. Já os demais participantes, dos grupos Camarote e Veterano, serão revelados no dia da estreia do programa.