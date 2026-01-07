Wagner Moura não entra na lista de indicados ao Actors Awards, antigo SAG

Wagner Moura não foi indicado à categoria de Melhor Ator por O Agente Secreto em premiação que historicamente privilegia produções e artistas americanos

O Sindicato dos Atores de Hollywood divulgou nesta quarta-feira (7) os indicados ao Actors Awards, novo nome da tradicional premiação criada em 1994. Wagner Moura ficou fora da lista de Melhor Ator por "O Agente Secreto". A categoria reúne Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Michael B. Jordan ("Pecadores"), Ethan Hawke ("Blue Moon") e Jesse Plemons ("Bugonia").

Considerado o principal termômetro para as categorias de atuação do Oscar, o Actors Award possui mais de 160 mil membros votantes, alguns deles também pertencentes à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS). Com um corpo majoritariamente americano, a premiação raramente contempla artistas estrangeiros.

A primeira edição com o novo nome da premiação vai ser transmitida no dia 1º de março, a partir das 22h, pela Netflix mundialmente.

Confira a lista completa de indicados:

Cinema



Melhor Elenco de Filme

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Uma Batalha Após a Outra”

“Pecadores”

Melhor Ator em Filme

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Jesse Plenos, "Bugonia"

Melhor Atriz em Filme

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Chase Infiniti, "Uma Batalha Após a Outra"

Emma Stone, "Bugonia"

Melhor Ator Coadjuvante em Filme

Miles Caton, “Pecadores”

Benicio del Toro, “Uma Batalha Após a Outra”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Paul Mescal, “Hamnet”

Sean Penn, “Uma Batalha Após a Outra”

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme

Televisão/Streaming



Melhor Elenco de Série de Drama

"A Diplomata"

"Landman"

"The Pitt"

"Ruptura"

"The White Lotus"

Melhor Ator em Série de Drama

Sterling K. Brown, "Paradise"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Walton Goggins, "The White Lotus"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Noah Wyle, "The Pitt"

Melhor Atriz em Série de Drama

Britt Lower, “Ruptura”

Parker Posey, “The White Lotus”

Keri Russell, “A Diplomata”

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Aimee Lou Wood, “The White Lotus”

Melhor Elenco de Série de Comédia

"O Estúdio"

“O Urso”

“Abbott Elementary”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

Melhor Ator em Série de Comédia

Ike Barinholtz, "O Estúdio"

Adam Brody, "Ninguém Quer"

Ted Danson, "A Man on the Inside"

Seth Rogen, "O Estúdio"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Melhor Atriz em Série de Comédia

Kathryn Hahn, "O Estúdio"

Catherine O'Hara, "O Estúdio"

Jenna Ortega, "Wandinha"

Jean Smart, "Hacks"

Kristen Wiig, "Palm Royale"

Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme

Jason Bateman, "Black Rabbit"

Owen Cooper, "Adolescência"

Stephen Graham, "Adolescência"

Charlie Hunnam, "Monstro: A História de Ed Gein"

Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"

Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme

Claire Danes, "O Monstro em Mim"

Erin Doherty, "Adolescência"

Sarah Snook, "All Her Fault"

Christine Tremarco, "Adolescência"

Michelle Williams, "Morrendo por Sexo"