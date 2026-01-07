Warner Bros. Discovery rejeita oferta hostil revista da Paramount

Em carta aos acionistas divulgada nesta quarta-feira, 7, a Warner Bros. Discovery afirmou que a proposta revista da Paramount não é superior a da Netflix.

Netflix e Paramount disputam pelo controle da Warner Bros. Discovery (Logos dos três conglomerados de mídia)

A Warner Bros. Discovery recomendou que seus acionistas rejeitem a oferta hostil revista da Paramount pela empresa, alegando que o acordo existente com a Netflix é mais sólido.

Em carta aos acionistas divulgada nesta quarta-feira, 7, a Warner afirmou que a proposta revista da Paramount não é superior, "ou mesmo comparável", ao acordo de US$ 72 bilhões firmado com a Netflix por seus estúdios de cinema e TV e o serviço de streaming HBO Max.

Recentemente, a Paramount alterou sua oferta, agora de US$ 77,9 bilhões em dinheiro pela empresa inteira, na esperança de levar a Warner a desistir do acerto com a gigante do streaming.

O conselho da Warner decidiu por unanimidade que a nova proposta da Paramount "continua inadequada, especialmente dado o valor insuficiente que proporcionaria". O colegiado também citou incertezas sobre a capacidade da Paramount de concluir o negócio e os potenciais riscos aos acionistas caso a operação fracasse.