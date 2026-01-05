30ª Festa de Reis da Casa da Rebeca fecha ciclo natalino com Pastoril e Cavalo Marinho

Na terça-feira (6), a partir das 18h, a Casa da Rabeca sedia a 30ª Festa de Reis com apresentação do Pastoril da escola da tradição de Aliança e do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda. A entrada é gratuita.

Agremiações de Cavalo Marinho homenageiam os Três Reis Magos na Festa de Reis da Casa da Rabeca. (Divulgação)

Uma das festas mais importantes no calendário de celebrações culturais, a Festa de Reis marca o encerramento do ciclo natalino, iniciado em dezembro. Para celebrar a data, a Casa da Rabeca realiza a 30ª edição do evento, na terça-feira (06), em que é comemorado o Dia de Reis, a partir das 18h, com apresentações gratuitas.

Este ano, o Pastoril da escola da tradição de Aliança participa da festa pela primeira vez, além do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda. Essa última atração, convida mestres de Cavalo Marinho, como Fabinho Soares e Brenno, ambos de Condado, Zona da Mata de Pernambuco. A animação ainda contará com Dinda Salú e o seu Forró de Rabeca.

O evento ainda homenageará os 80 anos de Mestre Salustiano, que criou o espaço e idealizou a festa em 1995. Defensor da cultura popular, Salu deixou para os filhos, netos e bisnetos, o legado de manter as raízes.



A Festa de Reis – ou reisado – é uma manifestação cultural que chegou ao Brasil pelos colonizadores portugueses. As apresentações reúnem grupos de personagens ricamente vestidos – como o Mestre, Mateus e Catirina – e outros figurantes – que simulam batalhas por meio de cantos e danças em celebração ao Dia de Reis. Segundo a tradição cristã, ocasião em que o menino Jesus recebeu a visita dos três Reis Magos.



O evento tem apoio da Prefeitura de Olinda e conta com amplo estacionamento gratuito, além de área gastronômica.



Serviço:

Festa de Reis – 30 anos

Quando: Terça-feira (6), a partir das 18h;

Onde: Casa da Rabeca (Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara – Olinda/PE);

Entrada gratuita