Roupa de Maduro preso vira febre e buscas saltam 600%

Conjunto esportivo cinza utilizado por Maduro durante a sua captura é avaliado em R$ 1,7 mil teve pico de buscas na internet em várias partes do mundo. (Donald Trump / Truth Social / Nike / reprodução.)

Depois que os Estados Unidos divulgarem a primeira imagem de Nicolás Maduro detido por militares norte-americanos, no último sábado (3/1), um detalhe chamou a atenção nas redes sociais: a roupa do venezuelano. Maduro foi capturado usando um conjunto esportivo cinza da linha Nike Tech Fleece, avaliado em R$ 1,7 mil no Brasil. O figurino levou a um pico de buscas pelas peças em diferentes países.

Nas imagens divulgadas, Maduro aparece algemado e com os olhos vendados a bordo do porta-aviões USS Henry Ford, usando jaqueta e calça da linha Tech Fleece. No site oficial da Nike no Brasil, a jaqueta é vendida por R$ 949,99 no Pix ou R$ 999,99 no cartão, enquanto a calça custa R$ 759,99 no Pix ou R$ 799,99 no crédito. A jaqueta na mesma cor usada por Maduro, no entanto, já não está mais disponível, e a calça aparece apenas no tamanho M.

Outras peças da mesma linha também registraram aumento de interesse. Os shorts masculinos Tech Fleece, por exemplo, aparecem no site da marca em cores variadas, com preços em torno de R$ 430. Em alguns países da Europa, como a Espanha, usuários relataram escassez do conjunto após a viralização das imagens.

O termo "Nike Tech Fleece" ficou entre os mais buscados da internet no domingo. Dados do Google Trends indicam que o interesse por "Nike Tech" saltou de uma pontuação de 13, na manhã de sábado, para 100 à noite — o nível máximo da ferramenta, o que representa um crescimento superior a 600%.

Com informações do Correio Braziliense.