Mulher é morta a tiros em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (28), no bairro do Prado. Vítima foi identificada como Andressa Lima, de 31 anos

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 31 anos, identificada como Andressa de Lima, foi assassinada a tiros na madrugada deste domingo (28), no bairro do Prado, no município de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

Conforme a perícia, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Um levantamento feito pela Polícia Militar no local apontou que a vítima seria usuária de drogas, porém essa circunstância ainda será confirmada no decorrer das investigações.

A área foi isolada pela PM para os trabalhos dos Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Belo Jardim. "As diligências foram iniciadas e seguem até elucidação do crime", destacou.