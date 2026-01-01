Cultura popular e poesia se unem em disco de estreia da pernambucana Raquel Santana

Na última quinta-feira (31), a cantora pernambucana Raquel Santana lançou seu primeiro disco, "Canto e Espanto o Teu Quebranto", que conta com álbum visual e une cultura popular, poesia e lutas sociais.

Na última quinta-feira (31), a cantora pernambucana Raquel Santana lançou seu primeiro disco, que conta com álbum visual e une cultura popular, poesia e lutas sociais. Intitulada "Canto e Espanto o Teu Quebranto", a obra evoca a rica musicalidade da cultura popular pernambucana e nordestina, além de abraçar outros ritmos negros e indígenas como a cumbia, o afrobeat, o rap. As canções falam sobre temas como racismo, machismo, maternidade solo, reforma agrária e celebram Caruaru, cidade da cantora.

O disco tem doze faixas, compostas pela artista e outros músicos e poetas pernambucanos, como Ana Letícia Cordeiro, Luann Ribeiro, Lucimary Passos, Germano Rabello, Bell Puã e Mc Caracol. Raquel iniciou sua carreira há 18 anos como uma das vocalistas da banda Casas Populares da BR 232, mas só começou a escrever as canções desse disco após se tornar mãe. “Antes da maternidade tinha muita dificuldade em compor. A experiência de ter e criar filhos foi uma abertura de um portal criativo para mim”, comenta.

O álbum também conta com três poemas musicados a partir da obra de Solano Trindade: Olorum Okê, Maracatu da Boneca de Cera e Xangô. A inclusão dos textos veio a partir de sua atuação dentro do coletivo “A Literatura Também Tem Pele Preta", dedicado à divulgação de escritores e escritoras afro-brasileiros. “Durante a pandemia nós demos um curso virtual sobre a vida e obra de Solano Trindade. Foi a partir daí que vieram as músicas dos poemas de Solano, o eterno poeta do povo”, pontua Raquel.

O disco ainda conta com participações de Gabi da Pele Preta, Chris Mendes, Joana Xeba, Bell Puã, Mc Caracol, Dj Nino Scratch, Gabriel Bezerra, Rosberg Adonay e Maracatu Cambinda Nova. Ranuzia Melo, mãe da cantora, participa de duas faixas do disco, e seus filhos Ginga e Erasto estão presentes na música "Quer ficar com mamãe". A produção musical do trabalho é de Zé Barreto de Assis e os arranjos são de Gabriel Bezerra.

Já o álbum visual do disco tem direção do premiado cineasta Túlio Beat, roteiro e produção executiva de Raquel Santana, fotografia de Felipe Correia, montagem de César Caos, produção de Katarina Machado e Joyce Noelly, figurino e maquiagem de Paulo Conceição. Os videoclipes já estão disponíveis no Youtube e têm entre suas locações o Assentamento Normandia/MST e o Sítio Carneirinho, local com concentração de pinturas rupestres e fósseis de animais pré-históricos.

O primeiro show da turnê acontecerá no dia 27 de março deste ano, no SESC Caruaru. O disco e álbum visual "Canto e Espanto o Teu Quebranto" possuem incentivo da Lei Paulo Gustavo (Caruaru e Pernambuco).