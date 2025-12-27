Rituais abrem caminhos e atraem prosperidade para 2026; saiba como fazer
Babalorixá Marcelo Efrem T’Oyá Alabá ensina algumas práticas que podem ser feitas em casa nesta segunda-feira (29) ou terça (30) para começar o ano com mais positividade
Publicado: 27/12/2025 às 01:00
Babalorixá Marcelo Efrem T’Oyá Alabá, do Ilê Axé Arirá Ibonã (Francisco Silva/DP Foto)
O fim de ano representa também final de ciclo. Época em que se deseja limpar as energias negativas e abrir os caminhos para a prosperidade no novo ano que vai iniciar. Para isso, o babalorixá Marcelo Efrem T’Oyá Alabá ensina algumas práticas que podem ser feitas em casa nesta segunda-feira (29) ou terça (30) “para que você possa receber 2026 com mais positividade”.
Para defumar a casa o intuito de fazer uma limpeza energética, pai Marcelo afirma que pode ser usada améscla (breu branco), incenso de igreja (olíbano) e folha ou casca da laranja. Para positividade, pode ser usado um defumador de açúcar, café e cravo da índia.
A montagem do defumador é feita colocando os ingredientes em uma panela (ou recipiente que possa receber calor) para queimá-los. Para ajudar, pode ser usado um pouco de carvão natural. A fumaça que sairá é para ser passada pelos cômodos da casa, dos fundos até a porta de entrada.
O babalorixá ainda ensina que, para atrair energia positiva, pode-se colocar em casa um recipiente com sal grosso, uma cabeça de alho, três pedaços de canela em pau, alguns cravos e três moedas douradas (não importa o valor).
“Tudo isso vai atrair positividade e você vai tendo uma resposta daquilo que deseja. Você estando positivo e com o coração limpo, a cabeça limpa e o corpo são, você vai receber a positividade de Ogun, Oxóssi, Oyá e Iemanjá, com toda certeza”, finaliza.