Roda da Fortuna é carta do tarot que irá reger o ano de 2026

A carta Roda da Fortuna indica que podem surgir oportunidades inesperadas em 2026 (Divulgação)

No tarot, a carta que irá reger 2026 é a Roda da Fortuna. Ao contrário do que o nome desta carta possa sugerir, o significado dela para o próximo ano não está diretamente ligado à prosperidade material.

“Se fosse para resumir a carta em uma palavra, eu diria imprevisibilidade. A Roda da Fortuna mostra que a gente não sabe, de fato, tudo o que acontece no nosso futuro”, define o tarólogo e terapeuta holístico, Felipe Barroca.

Assim como o babalorixá Marcelo Efrem T’Oyá Alabá, o tarólogo explica ainda que o próximo ano irá requisitar “muita movimentação”. “Eu aconselho para as pessoas tentarem se mexer o máximo possível. Quanto mais parado ficar em 2026, menor a probabilidade de conquistar aquilo que se quer. Então, se você está com algum plano, será um ano de ação. Nada pode ficar parado”, detalha Felipe Barroca.

Ainda segundo o tarólogo, a Roda da Fortuna indica que podem surgir oportunidades inesperadas e é preciso estar atento, pois 2026 tende a ser um ano de “mudanças extremas”. “Aquilo que está na nossa vida talvez não esteja mais; e aquilo que a gente espera tanto talvez chegue”, revela.

“Pode aparecer uma oportunidade que você ache que não tem a ver contigo, por exemplo. Tente olhar com mais atenção pra isso porque pode ser que essa seja uma oportunidade excelente e se você não olhar atentamente pode ser que acabe perdendo”, complementa Barroca.

