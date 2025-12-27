Previsões: 2026 será o ano da prosperidade
O Diario consultou o babalorixá Marcelo Efrem T’Oyá Alabá para analisar nos búzios os conselhos para o próximo ano
Publicado: 27/12/2025 às 00:53
Babalorixá Marcelo Efrem T’Oyá Alabá, do Ilê Axé Arirá Ibonã (Francisco Silva/DP Foto)
O ano da fartura, da prosperidade, para os que se colocarem em movimento. Assim será 2026, segundo o babalorixá Marcelo Efrem T’Oyá Alabá, do Ilê Axé Arirá Ibonã, por conta das energias do orixás responsáveis pelo próximo ano. A pedido do Diario, o pai de santo consultou os búzios para trazer as previsões e conselhos para 2026.
“Será um ano de buscas e conquistas, de decisões. Um ano próspero e de fartura se você for à procura porque nada virá para suas mãos se você não for atrás”, explica o babalorixá.
O próximo ano será regido por Ogum e Oxóssi, Oyá e, a partir do segundo semestre, também Iemanjá. Para as religiões de matrizes africanas, cada orixá tem características próprias e trazem consigo representações das forças e elementos da natureza.
Sendo assim, Ogum é caçador e representa o aço, pois forja suas ferramentas. Oxóssi. também caçador, se relaciona às matas e tem uma flecha certeira, que atinge os objetivos com um único lançamento.
Já Oyá, também conhecida como Iansã, é guerreira e traz consigo a força dos ventos, raios e tempestades, mas também é mãe de nove filhos. Já Iemanjá, rainha dos mar, é considerada a mãe de todos.
“O próximo ano é regido por forças da natureza que são distintas, que é o aço (Ogum), o raio e o cobre (Oyá). Ogum e Oxóssi são caçadores e irmãos inseparáveis”, conta pai Marcelo. O babalorixá também revela que “2026 será um ano de vitória para as mulheres”.
“O grande ventre, representado por Oyá e Iemanjá, vai esta presente no próximo ano e vai ser um ano de fortalecimento para as mulheres em todos os âmbitos. E para os homens também”, revela.
Como a regência de Iemanjá inicia no segundo semestre de 2026, o babalorixá revela que esta será a melhor época para as mulheres que desejam engravidar. Já as que não desejarem ser mãe, “é para se cuidar mais porque a fertilidade estará em alta”, avisa.
ESPIRITUALIDADE
O babalorixá orienta que se tenha atenção para a saúde espiritual em 2026, pois “é preciso um fortalecimento de dentro para fora”. “Quem negligenciar sua saúde espiritual no próximo ano, vai ter um ano mais difícil; não vai ter prosperidade”, pontua.
“Saúde espiritual é também o bem que vamos querer ao próximo para que esse bem venha para nós mesmos. Esse cuidado independe de religião. Seja católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas… é preciso cuidar do espírito e da saúde do corpo físico”, complementa pai Marcelo.
O babalorixá finaliza com um conselho dos búzios para que se possa passar pelos desafios que virão com mais leveza. “Que tenhamos calma e paciência. É saber esperar, procurar andar bem e saber viver bem”, afirma.
“Pedimos a Ogum que essas guerras, tanto materiais quanto espirituais, sejam amenizadas; que Oxóssi nos traga fartura e abra os caminhos para aqueles que se colocarem em movimento. Que abraçamos cada vez mais o odu (energia) que vai reger a gente para que possamos receber o lado positivo dele; e que o odu de Oyá nos livre dos malefícios”, conclui o pai de santo.