Filmes do pernambucano Gabriel Mascaro ganham maratona especial no Canal Brasil

Juliano Cazarré interpreta um vaqueiro no filme "Boi Neon", de Gabriel Mascaro. (Divulgação)

Nesta terça-feira (30), a partir das 18h, o Canal Brasil apresenta uma maratona especial dedicada ao cineasta pernambucano Gabriel Mascaro, um dos nomes mais inventivos do cinema brasileiro contemporâneo. A programação reúne cinco longas-metragens dirigidos por Mascaro — “Um Lugar ao Sol”, “Doméstica”, “Ventos de Agosto”, “Divino Amor” e “Boi Neon” — que revelam personagens, paisagens e tensões sociais a partir de um olhar sensível e provocador.

O documentário “Um Lugar ao Sol” acompanha moradores de coberturas de prédios das cidades de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, que falam sobre suas rotinas, trajetórias pessoais e a relação com os espaços que ocupam. A partir desses depoimentos, o filme registra modos de vida associados a diferentes posições sociais no contexto urbano.

Realizado a partir de imagens filmadas por adolescentes que registram o cotidiano de suas empregadas domésticas, o documentário “Doméstica” observa rotinas de trabalho, convivência familiar e relações hierárquicas presentes nesse ambiente, lançando um olhar sobre vínculos afetivos e desigualdades sociais ainda marcantes no Brasil.

Já o longa-metragem “Ventos de Agosto” acompanha o dia a dia de uma jovem que vive em um vilarejo no litoral nordestino, onde trabalha na coleta de cocos e na manutenção de um parque eólico. A chegada de um pesquisador à região altera a rotina local e passa a integrar a narrativa, que se passa em uma paisagem marcada pela presença do vento e do mar.

Ambientado em um futuro próximo, “Divino Amor” acompanha uma funcionária de cartório responsável por processos de casamento civil. Religiosa, ela participa de encontros que buscam fortalecer a vida conjugal, enquanto a trama apresenta um país em que práticas institucionais e religiosas se entrelaçam.

Encerrando a maratona, a história de “Boi Neon” acompanha Iremar, um vaqueiro interpretado por Juliano Cazarré que percorre o Nordeste participando de vaquejadas e trabalhando no manejo do gado. Fora das arenas, ele se interessa por moda e costura. O filme registra a rotina do grupo com quem viaja e os bastidores desse universo itinerante.

