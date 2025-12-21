Site especializado Gold Derby vê Wagner Moura como um dos favoritos ao Oscar de Melhor Ator

Ranking principal do Gold Derby, portal especializado na temporada de premiações de Hollywood, também coloca 'O Agente Secreto' como um dos favoritos a Melhor Filme Internacional

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' (Foto: Victor Jucá)

Na sua mais recente atualização, o site Gold Derby, que reúne análises de diferentes portais internacionais, coloca Wagner Moura como um dos três mais fortes atores na disputa pelo Oscar 2026. Atrás apenas de Leonardo DiCaprio (por Uma Batalha Após a Outra) e Timothée Chalamet (Marty Supreme), o protagonista de O Agente Secreto está com a vaga cada vez mais consolidada, especialmente após a vitória em Melhor Ator no New York Film Critics Circle e as indicações ao Globo de Ouro e Critics Choice — os principais precursores da temporada até o momento.

Na categoria de Melhor Filme Internacional, o sucesso de Kleber Mendonça Filhostá entre os três principais da corrida segundo especialistas, ao lado de Valor Sentimental (da Noruega) e Foi Apenas um Acidente (França). Não para por aí: segundo os levantamentos recentes do Gold Derby, o próprio filme já aparece entre os 10 possíveis nomeados para a categoria principal do Oscar, de Melhor Filme.

As pré-indicações ao Oscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco ajudaram a impulsionar a campanha do longa pernambucano, que está com distribuição nos Estados Unidos da Neon (estúdio por trás de Parasita e Anora, vencedores do Oscar de Melhor Filme, e responsável também pela divulgação de quase todos os seus principais concorrentes estrangeiros).

No Gold Derby, O Agente Secreto aparece ainda como uma possibilidade na categoria de Roteiro Original (6º lugar) e Melhor Direção (8º lugar), com tendência de crescimento.