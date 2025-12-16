'O Agente Secreto' é "pré-indicado" ao Oscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco

Academia divulga pré-lista de indicados em 12 categorias, incluindo 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho em duas categorias

(Vitrine/Divulgação)

Pela segunda vez consecutiva, o Brasil está oficialmente entre os finalistas para o Oscar 2026. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, escolhido como representante do país para concorrer a uma vaga na disputa, apareceu na lista de pré-indicados divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em duas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco (categoria inaugural desta edição).

Na última temporada, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, quebrou um hiato de 16 anos sem que um filme brasileiro conseguiu chegar a esta etapa de seleção — O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, dirigido por Cao Hamburger, foi mencionado na pré Oscar de 2008, apesar de não ter sido nomeado ao final.

Vale ressaltar que O Agente Secreto ainda pode concorrer a outras categorias do Oscar que não contam com divulgação de pre-listas, como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Montagem.

Os indicados oficiais — cinco em cada categoria, com exceção de Melhor Filme, que conta com dez — serão anunciados na tradicional transmissão marcada para 22 de janeiro.

OUTRAS PREMIAÇÕES

O Agente Secreto fez história na semana passada ao conquistar três indicações ao Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme/Drama — primeira vez para o país —, Melhor Ator - Filme/Drama (Wagner Moura) e Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. O longa também concorre ao Critics Choice Awards de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, o que vem fortalecendo a sua campanha nas últimas semanas.

A vitória de Wagner Moura no prêmio de Melhor Ator do New York Film Critics Circle colocou o brasileiro entre os mais cotados na mesma categoria no Oscar, além de estar se consolidando como favorito ao prêmio no Globo de Ouro de Melhor Ator - Filme/Drama. A presença em duas pré-listas do Oscar aponta para várias outras possibilidades que, muito em breve, ficarão mais claras.

O Agente Secreto já nasceu um dos filmes brasileiros mais prestigiados da história com a dupla vitória na competição principal do Festival de Cannes, em que levou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Atuação Masculina, além da consagração pela crítica internacional com o prêmio da Fipresci.

BRASIL NO OSCAR

O documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, foi listado entre as pré-indicações, aparecendo na lista de Melhores Documentários. Lançado pela Netflix, o filme retrata a ascensão de figuras religiosas á política no Brasil das últimas décadas.

O curta-metragem Amarela, dirigido por André Hayato Saito, figurou entre os pré-indicados a Melhor Curta-Metragem Live Action. O filme já premiado desde 2024 e se passa durante a final da Copa de 1998, acompanhando a história de Erika Oguihara (Melissa Uehara), uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa.

Confira as pré-listas completas em que o Brasil marcou presença:

Melhor Filme Internacional



O Agente Secreto (Brasil)

Foi Apenas um Acidente (França)

A Única Saída (Coreia do Sul)

Sirât (Espanha)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Left-Handed Girl (Croácia)

O Som da Queda (Alemanha)

Palestina 36 (Palestina)

The President's Cake (Iraque)

Belén (Argentina)

Magellan (Filipinas)

Homebound (India)

Kokujho (Japão)

Late Shift (Suécia)

All That’s Left of You (Jordânia)

Melhor Elenco:

O Agente Secreto

Frankenstein

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Sinners

Sirât

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2

Melhor Curta-Metragem em Live Action



Amarela

Ado



Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Melhor Documentário de Longa-Metragem

Apocalipse nos Trópicos

The Alabama Solution

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni