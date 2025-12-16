'O Agente Secreto' é "pré-indicado" ao Oscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco
Academia divulga pré-lista de indicados em 12 categorias, incluindo 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho em duas categorias
Publicado: 16/12/2025 às 16:10
(Vitrine/Divulgação)
Pela segunda vez consecutiva, o Brasil está oficialmente entre os finalistas para o Oscar 2026. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, escolhido como representante do país para concorrer a uma vaga na disputa, apareceu na lista de pré-indicados divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em duas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco (categoria inaugural desta edição).
Na última temporada, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, quebrou um hiato de 16 anos sem que um filme brasileiro conseguiu chegar a esta etapa de seleção — O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, dirigido por Cao Hamburger, foi mencionado na pré Oscar de 2008, apesar de não ter sido nomeado ao final.
Vale ressaltar que O Agente Secreto ainda pode concorrer a outras categorias do Oscar que não contam com divulgação de pre-listas, como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Montagem.
Os indicados oficiais — cinco em cada categoria, com exceção de Melhor Filme, que conta com dez — serão anunciados na tradicional transmissão marcada para 22 de janeiro.
OUTRAS PREMIAÇÕES
O Agente Secreto fez história na semana passada ao conquistar três indicações ao Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme/Drama — primeira vez para o país —, Melhor Ator - Filme/Drama (Wagner Moura) e Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. O longa também concorre ao Critics Choice Awards de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, o que vem fortalecendo a sua campanha nas últimas semanas.
A vitória de Wagner Moura no prêmio de Melhor Ator do New York Film Critics Circle colocou o brasileiro entre os mais cotados na mesma categoria no Oscar, além de estar se consolidando como favorito ao prêmio no Globo de Ouro de Melhor Ator - Filme/Drama. A presença em duas pré-listas do Oscar aponta para várias outras possibilidades que, muito em breve, ficarão mais claras.
O Agente Secreto já nasceu um dos filmes brasileiros mais prestigiados da história com a dupla vitória na competição principal do Festival de Cannes, em que levou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Atuação Masculina, além da consagração pela crítica internacional com o prêmio da Fipresci.
BRASIL NO OSCAR
O documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, foi listado entre as pré-indicações, aparecendo na lista de Melhores Documentários. Lançado pela Netflix, o filme retrata a ascensão de figuras religiosas á política no Brasil das últimas décadas.
O curta-metragem Amarela, dirigido por André Hayato Saito, figurou entre os pré-indicados a Melhor Curta-Metragem Live Action. O filme já premiado desde 2024 e se passa durante a final da Copa de 1998, acompanhando a história de Erika Oguihara (Melissa Uehara), uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa.
Confira as pré-listas completas em que o Brasil marcou presença:
Melhor Filme Internacional
O Agente Secreto (Brasil)
Foi Apenas um Acidente (França)
A Única Saída (Coreia do Sul)
Sirât (Espanha)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Left-Handed Girl (Croácia)
O Som da Queda (Alemanha)
Palestina 36 (Palestina)
The President's Cake (Iraque)
Belén (Argentina)
Magellan (Filipinas)
Homebound (India)
Kokujho (Japão)
Late Shift (Suécia)
All That’s Left of You (Jordânia)
Melhor Elenco:
O Agente Secreto
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Sinners
Sirât
A Hora do Mal
Wicked: Parte 2
Melhor Curta-Metragem em Live Action
Amarela
Ado
Beyond Silence
The Boy with White Skin
Butcher’s Stain
Butterfly on a Wheel
Dad’s Not Home
Extremist
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Pantyhose
The Pearl Comb
Rock, Paper, Scissors
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Melhor Documentário de Longa-Metragem
Apocalipse nos Trópicos
The Alabama Solution
Coexistence, My Ass!
Come See Me in the Good Light
Cover-Up
Cutting through Rocks
Folktales
Holding Liat
Mr. Nobody against Putin
Mistress Dispeller
My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
The Perfect Neighbor
Seeds
2000 Meters to Andriivka
Yanuni