Roteiro de "O Agente Secreto" tem lançamento em livro no Recife

O Cinema São Luiz, no Centro do Recife, recebe o evento de lançamento do livro de "O Agente Secreto" no domingo (21), a partir das 14h30. A ocasião conta com uma sessão do filme, seguida por bate-papo com o diretor Kleber Mendonça Filho.

O livro conta com prefácio do diretor Kleber Mendonça Filho e posfácio do ator Wagner Moura. (Crysli Viana/DP Foto)

Premiado internacionalmente, o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, ganha uma edição do seu roteiro em livro pela Editora Amarcord. O lançamento da obra acontece no domingo (21), no Cinema São Luiz, no Recife. O evento conta com uma sessão do longa-metragem, às 14h30, que será seguida por um debate com o diretor pernambucano, mediado pela jornalista Lule Veras, às 17h25.

Além do próprio roteiro, a publicação conta com prefácio de Kleber Mendonça Filho e posfácio de Wagner Moura, que interpreta Marcelo, o misterioso professor universitário que retorna ao Recife durante a Ditadura Militar fugindo de um passado obscuro. Em seu texto, o diretor conta como a história nasceu: “Eu sempre quis reconstruir uma atmosfera histórica que fosse verídica, mas cuja trama fosse ficcional e fantasiosa. A lógica, o sabor e o cheiro do Brasil – num momento histórico brasileiro – seriam verdadeiros.”

Outras curiosidades podem ser vistas nas imagens inéditas do storyboard e dos bastidores do filme, que também foram incluídas no material. O projeto gráfico é assinado pelo designer Gustavo Piqueira, da Casa Rex.

A história de “O Agente Secreto” já rendeu os prêmios de Melhor Diretor, para Kleber, e Melhor Ator, para Wagner Moura, no Festival de Cannes deste ano. Em 11 janeiro de 2026, o longa pernambucano concorre ao Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme Dramático, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Ator em Filme Dramático. O filme também está cotado para várias categorias do Oscar, como a de Melhor Filme Estrangeiro.

