Voz Nagô Canta a Festa das Iyagbás em espetáculo gratuito neste sábado (13)

(Fotos: Zé Gabriel Lima)

Neste sábado (13), às 20h, o Teatro do Parque recebe o espetáculo “Voz Nagô Canta a Festa das Iyagbás”, uma celebração artística que une música, ancestralidade e espiritualidade afro-brasileira. Com entrada gratuita e acessibilidade em Libras, o show reafirma o compromisso com a democratização da cultura e o respeito à pluralidade religiosa em um dos equipamentos culturais mais emblemáticos da cidade.

A apresentação busca iluminar uma tradição muitas vezes invisibilizada no calendário cultural de dezembro, majoritariamente voltado às festas cristãs, ampliando o reconhecimento do patrimônio cultural afrodescendente.

Sob direção artística de Jorge Féo, o show reúne grandes vozes femininas da cena pernambucana: Ana Fabíola, Negra Dany, Neta Silva, Ninha Meneses, Rafaela Nascimento e Preta Anna. Juntas, elas trazem ao palco cantos, ritmos e narrativas que expressam a espiritualidade, a força ancestral e a beleza da cultura nagô, criando uma experiência sensorial que dialoga com a natureza, a fé e a memória coletiva do povo negro.

O espetáculo busca divulgar e valorizar a cultura afro-brasileira e suas tradições religiosas por meio da música e da dança, além de promover a representatividade negra nos palcos de Recife e ressaltar a música popular brasileira inspirada nas referências das religiões de matriz africana.

Voltado a um público amplo — admiradores da música popular brasileira, comunidades de terreiros, juventudes afrodescendentes, pesquisadores da cultura negra e o público geral — o evento espera acolher cerca de 700 pessoas. A proposta é alcançar especialmente grupos que historicamente enfrentam barreiras no acesso a espaços culturais formais, fortalecendo o diálogo entre tradição, identidade e contemporaneidade.