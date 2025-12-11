'O Agente Secreto' é eleito melhor filme do ano pelo The Hollywood Reporter; veja o Top 10

Longa tem sido destaque em publicações internacionais e colecionado prêmios desde o Festival de Cannes

'O Agente Secreto', representante brasileiro no Oscar 2026, é a maior produção já filmada no Recife (Foto: Victor Jucá)

Os críticos do portal especializado The Hollywood Reporter, um dos mais importantes veículos americanos sobre a indústria do cinema, classificaram o filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, como o melhor de 2025.

Em publicação divulgada nesta quinta, 11, o longa-metragem estrelado por Wagner Moura aparece no topo dos rankings de David Rooney e Jon Frisch. Já a crítica Sheri Linden colocou o filme em segundo lugar, atrás apenas do tunisiano A Voz de Hind Rajab.

O Agente Secreto tem sido destaque em publicações internacionais e colecionado prêmios desde o Festival de Cannes, em maio, quando levou as categorias de Melhor Direção e Melhor Ator. O filme está concorrendo em três categorias no Globo de Ouro 2026, um dos principais termômetros para o Oscar.

“Ambientado em 1977, durante o auge da longa ditadura militar brasileira, a sinuosa releitura de um thriller político de Kleber Mendonça Filho apresenta um Wagner Moura em sua melhor forma no papel do especialista em tecnologia Armando, que retorna à sua cidade natal - e à cidade natal do diretor - Recife, no Nordeste do País, após um confronto perturbador com um funcionário federal corrupto", escreveu Rooney, crítico-chefe da publicação.

Ele descreveu o filme como “uma obra-prima sui generis repleta de generosas notas de humor absurdo, reflexões assombrosas sobre história e memória, turbulentas correntes emocionais, cores escaldantes e profundo amor pelo cinema”. O filme está em cartaz nos cinemas nacionais.

Veja o Top 10 de David Rooney:

1 - O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

2 - Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson

3 - Sirat, de Oliver Laxe

4 - Peter Hujar’s Day, de Ira Sachs

5 - Marty Supreme, de Josh Safdie

6 - Valor Sentimental, de Joachim Trier

7 - Pecadores, de Ryan Coogler

8 - Sonhos de Trem, de Clint Bentley

9 - The Mastermind, de Kelly Reichardt

10 - Frankenstein, de Guillermo del Toro