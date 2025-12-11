O EP reúne reinterpretações de músicas de outros artistas, além de incluir a faixa ‘Quem Se Amostra é Ela’’, que vem despontando nas rádios

Banda Beleza Pura lança EP 'Inconfundível' mirando o Carnaval 2026 (Reprodução/ Redes Sociais)

O Carnaval de 2026 está se aproximando e os foliões já estão preparando suas playlists para a maior festa popular do país.

Uma das promessas de hit para o período é a Banda Beleza Pura, do Recife, com 20 anos de estrada e reconhecida no cenário do pagode e do samba. O grupo acaba de lançar o EP ‘Inconfundível’, gravado na Bahia e que tem apresentado um desempenho que superou as expectativas da banda.

O grupo considera que o desempenho do EP está “caminhando melhor do que esperavam” e enxerga no Carnaval de 2026 uma oportunidade de crescimento nacional .

'Inconfundível' reúne reinterpretações de músicas de outros artistas, além de incluir a faixa ‘Quem Se Amostra é Ela’, que vem despontando nas rádios. De acordo com o grupo, o trabalho amplia os horizontes musicais da banda.

“Esse EP é especial porque representa muito do que vivemos nos últimos anos: crescimento, desafios e conquistas. É um resumo da nossa história até aqui e, ao mesmo tempo, um ponto de partida para uma nova fase.”, disse o músico Poca.

Fundada pelo músico e empresário Poca, a Beleza Pura construiu sua base a partir de referências do pagodão baiano, swingueira e pagode, criando uma identidade musical própria. Posteriormente, Arthur juntou-se ao grupo e Juninho assumiu o vocal da banda, completando a formação.

A trajetória do grupo inclui participações importantes em eventos de grande prestígio, tanto em Pernambuco quanto em âmbito nacional. Em Pernambuco, o grupo brilhou em festivais renomados como Olinda Beer, De Bar em Bar, Tardezinha e, de forma notável, no Samba Recife, onde manteve uma presença expressiva por sete anos consecutivos, no que é considerado o maior festival de samba do país.

Em nível nacional, o Beleza Pura expandiu sua atuação para eventos como a Corrida dos Famosos (SP), o Penal Fest (CE), o Salvador Fest (BA), e participou de programas de televisão como o Programa do Ratinho (SP).