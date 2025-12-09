Beyoncé aciona justiça para retirar música de filme sobre Jair Bolsonaro

A música "Survivor", composta por Beyoncé, Anthony Dent e Mathew Knowles, foi usada sem autorização no trailer de "Dark Horse", que conta a história de Jair Bolsonaro.

O primeiro trailer do filme “Dark Horse”, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi lançado na última segunda-feira (8) e, em menos de 24h, já coleciona controvérsias. Entre elas, está o uso sem autorização de uma versão da música “Survivor”, escrita pela cantora norte-americana Beyoncé, em parceria com Anthony Dent e Mathew Knowles, que foi sucesso em 2001, com o grupo Destiny's Child.

A equipe de Beyoncé não gostou nem um pouco da novidade e já acionou a justiça para retirar a canção da trilha sonora do filme. É o que informou no Instagram Anderson Nick, brasileiro que integra a Beygood, organização filantrópica da cantora que tem atuação em diversos países, incluindo o Brasil. Em seus stories da rede social, o brasileiro agradeceu aos fãs da cantora que o comunicaram sobre o uso indevido da faixa e se referiu ao filme como uma produção sobre “o inominável inelegível presidiário golpista”.

A letra de “Survivor” fala sobre uma mulher que sobreviveu a um relacionamento tóxico e ficou mais forte após seu fim. A música embala diversas imagens que recriam a trajetória de Bolsonaro, como o golpe de faca que levou durante a campanha para a Presidência em 2018. O roteiro e a produção é do deputado federal e ator Mário Frias (PL-SP), que já foi Secretário Especial de Cultura durante o governo Bolsonaro.

A narrativa busca contar a história do presidente de maneira heroica, o apresentando como um mártir político. O longa foi rodado com falas em inglês e é protagonizado pelo ator norte-americano Jim Caviezel, conhecido pela sua atuação em “A Paixão de Cristo” (2004) e “O Conde de Monte Cristo” (2002). O filme tem estreia prevista para 2026, mas ainda não tem data definida.