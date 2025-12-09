Novo livro de Homero Fonseca mistura fantasia com a história do Brasil

O jornalista e escritor Homero Fonseca (Divulgação)

Nesta terça-feira (9), o jornalista e escritor Homero Fonseca lança seu novo romance, intitulado “Jaraguá - O herói inzoneiro”, às 17h, na Praça de Casa Forte. A obra marca uma nova fase na produção literária do autor, apresentando uma narrativa que mistura história, ficção e crítica social, dando vida a um protagonista peculiar – “o herói inzoneiro” – que transita entre o real e o fantástico.

Com uma trajetória consolidada no jornalismo, Homero Fonseca é conhecido por seu olhar atento sobre a cultura e a identidade nordestina. Em “Jaraguá”, ele combina a força da linguagem regional com reflexões contemporâneas sobre o Brasil, em um texto que promete prender o leitor do início ao fim.

O escritor explica que seu novo livro se insere no realismo mágico, gênero no qual a fantasia se mistura ao cotidiano de forma natural. "Jaraguá, o protagonista, é uma figura extraordinária: chega ao Brasil antes de Cabral, voa como gavião, torna-se invisível e ainda é apresentado como o inventor do samba, do futebol e da vaquejada. Com tom picaresco e ambientado em todo o território brasileiro, o romance revisita e deturpa passagens da História ao incorporar elementos fantásticos. Jaraguá é um mameluco, descendente de caetés, vive 400 anos e fracassa em todas as lutas em que se mete, mas se ergue com a dignidade dos perdedores que têm a consciência de ter estado do lado certo”, adianta o autor.

Dentre os vários episódios que protagoniza, Jaraguá participa da expulsão dos holandeses, do Quilombo de Palmares, da Guerra de Canudos, da Guerra Guaranítica (Rio Grande do Sul), da Revolução de 1817, dentre outros.

O tom é picaresco, o que lembra de certa maneira a pegada de “Roliúde”, outro título do autor, mas com diferenças fundamentais: ao invés de transcorrido na primeira pessoa, o novo livro é narrado por um autor onisciente, tem como cenário todo o Brasil, do Amapá ao Rio Grande do Sul, e não ostenta sotaque nordestino, mas um mix de falares de várias partes do país. Além disso, o livro deturpa nossa história incorporando elementos do realismo mágico: Jaraguá é um mameluco, descendente de caetés, vive 400 anos e fracassa em todas as lutas em que se mete, mas ergue-se com a dignidade dos perdedores que têm a consciência de ter estado do lado certo.

Homero fonseca também destaca a intertextualidade: “O leitor comum, a quem é dedicado o texto, lerá deliciado – modéstia à parte –, enquanto os aficionados da Literatura encontrarão por toda parte citações a Homero, o autêntico; a Cervantes, Laurence Stern, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Ludwig Scwennhagem e Cego Aderaldo entre outros clássicos”.

O livro poderá ser adquirido no evento de lançamento, assim como pelo celular/Pix (81 99946-8702), com entrega a domicílio para o Recife e Olinda.

Recepção

O escritor Ignácio de Loyola Brandão observa que nosso herói, apesar de exímio guerreiro, preferia usar da astúcia para resolver grandes e pequenas questões. E chancela: “Jaraguá e suas aventuras nobres, heroicas, fracassadas, são uma metáfora da construção do Brasil. Já Antônio Torres – tal como Loyola, membro da Academia Brasileira de Letras – não esconde o entusiasmo com o texto: “Esta narrativa me levou pelas páginas adentro entre espantos e risadas. O autor é um pícaro de primeira linha”. E a paulista Márcia Denser definiu: “Literariamente este “Jaraguá, o herói inzoneiro”, seria um prato cheio para Mikhail Bakhtin, o filósofo da carnavalização da linguagem, da paródia e da intertextualidade”.

Sobre Homero Fonseca

“Jaraguá - O herói inzoneiro” é o segundo romance de ficção do jornalista e escritor Homero Fonseca. Antes, o autor publicou mais de 15 livros, entre os quais a biografia “Tarcísio Pereira – Todos os livros do mundo”, o infantil nacionalmente premiado “O Computador que queria ser gente” e a narrativa longa “Roliúde”, adaptada e encenada em teatros pelo Brasil afora.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Jaraguá. O herói inzoneiro”, de Homero Fonseca

Onde: Praça de Casa Forte, no 3º jardim

Quando: Nesta terça (9), às 17h