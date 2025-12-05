‘O Agente Secreto’ é indicado a duas categorias no Critics Choice Awards

O ator Wagner Moura fez história como primeiro ator latino-americano a receber duas indicações na premiação

"O Agente Secreto" foi indicado a duas categorias no Critics Choice Awards (Foto: Victor Juca/Divulgação)

O longa-metragem “O Agente Secreto”, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi indicado, nesta sexta-feira (5), a duas categorias do Critics Choice Awards (CCA): Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura, que vive o protagonista Marcelo. É a quarta vez que o Brasil conta com uma indicação no CCA.

Esta é a primeira vez na história, no entanto, em que um ator da América Latina está representado na categoria principal de atuação do prêmio. Além de “O Agente Secreto”, Moura também foi indicado como Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por “Ladrões de Drogas”.

Na categoria Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, “O Agente Secreto” concorre com os longas-metragem “It Was Just an Accident”, “Left-Handed Girl”, “No Other Choice”, “Sirt”, e “Belén”.

Já em Melhor Ator, Wagner Moura disputa contra os astros Timothée Chalamet (“Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio (“Uma Batalha Após a Outra”), Joel Edgerton (“Train Dreams”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), e Michael B. Jordan (“Pecadores”).

Na disputa de Melhor Ator Coadjuvante, o baiano enfrenta Owen Cooper (“Adolescência”), Nick Offerman (“Death by Lightning”), Michael Peña (“All Her Fault”), Ashley Walters, (“Adolescence”), e Ramy Youssef (“Mountainhead”).

