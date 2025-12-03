'O Agente Secreto' entra em lista de 10 melhores filmes do ano do The New York Times

O jornal descreveu o longa de Kleber Mendonça Filho como "uma mistura de humores e tons ornamentada com toques surrealistas"

'O Agente Secreto', representante brasileiro no Oscar 2026, é a maior produção já filmada no Recife (Foto: Victor Jucá)

O The New York Times incluiu, nesta terça-feira (2), o 'Agente Secreto' na lista de 10 melhores filmes de 2025. O longa de Kleber Mendonça Filho ocupa a 8ª posição no ranking.

A produção, que representa o Brasil na corrida pelo Oscar 2026, é descrita pelo periódico como “uma mistura de humores e tons ornamentada com toques surrealistas” e “simultaneamente uma cápsula do tempo política e assustadoramente atual”.



“Quando Marcelo (Wagner Moura) encosta para abastecer seu fusca em um posto de gasolina, ele imediatamente empalidece ao ver o cadáver apodrecendo ali perto. Moscas zumbem, e cães de rua logo aparecem, mesmo com a polícia passando direto. Ambientado em 1977, durante a ditadura brasileira — ‘um período de grandes travessuras’, como o filme coloca de forma marota — o novo trabalho de Mendonça Filho acompanha Marcelo enquanto ele se esconde nessa fuga surpreendente e deliberadamente nada formulaica”, diz o periódico.



Veja a lista completa:

1 - Pecadores, de Ryan Coogler

2 - Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson

3 - Marty Supreme, de Josh Safdie

4- Foi Apenas Um Acidente, de Jafar Panahi

5 - BLKNWS: Terms & Conditions, de Kahlil Joseph

6 - My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow, de Julia Loktev

7 - Sorry, Baby, de Eva Victor

8 - O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

9 - Levados pelas Marés, de Jia Zhangke

10 - The Mastermind, de Kelly Reichardt