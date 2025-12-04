Retrospectiva Spotify: veja os melhores memes das redes sociais

Desde quarta-feira (3), os usuários do Spotify tiveram acesso a retrospectiva das músicas, artistas e discos mais tocados por cada um na plataforma de streaming durante o ano 2025

Os internautas estão compartilhando diversos memes sobre suas retrospectivas e aos gêneros musicais ecléticos no Spotify. (Reprodução/Shutterstock e Reprodução/X)

O Spotify é o assunto mais comentado no X, antigo Twitter, desde a tarde desta quarta-feira (3). A plataforma liberou a sua tradicional retrospectiva anual (também chamada de Wrapped), que mostra aos usuários quais foram seus gêneros, artistas, músicas, e álbuns mais ouvidos ao longo de 2025.

Os internautas estão compartilhando diversos memes sobre suas retrospectivas e aos gêneros musicais ecléticos. Confira os melhores memes a seguir:

eu esperando que o pessoal reaja assim ao meu spotify wrapped pic.twitter.com/NKKJT0mDCP — webdivo nettinho (@webdivonettinho) December 3, 2025

Saiu minha retrospectiva do Spotify nessa energia aqui pic.twitter.com/3JaCvRIGm2 — Bic Müller (@bicmuller) December 3, 2025

Spotify dizendo que minha idade musical é de 18 anos #SpotifyWrapped pic.twitter.com/mrYYYkuy5v — Pacify Lyrics (@pacifylyric) December 3, 2025

Yo, viendo mi edad sonora en el Spotify Wrapped: pic.twitter.com/N4tSvQpona — El Guarromántico (@Guarromantico_) December 3, 2025

I think my Spotify wrapped is broken pic.twitter.com/cNMW8z77tl — snoopy posters (@snoomfies) December 3, 2025

apple music users watching everyone talk about their spotify wrapped pic.twitter.com/sITJuVOpdw — (@Whotfismick) December 3, 2025

Bad Bunny é o mais ouvido no mundo; Henrique e Juliano lideram no Brasil

O portorriquenho Bad Bunny conquistou o primeiro lugar global na parada dos mais ouvidos de 2025. Esta é a quarta vez que o artista alcança o lugar mais alto do pódio, repetindo o feito de 2020, 2021 e 2022. Neste ano, o cantor foi alavancado pelo lançamento em janeiro do álbum "Debí Tirar Más Fotos”, que ficou também com a primeira posição entre os discos mais ouvidos do ano no mundo. O título música mais ouvida do ano, por sua vez, ficou com “Die With A Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars.

Já no Brasil, a dupla Henrique e Juliano dominou as paradas durante todo o ano e alcançou o primeiro lugar entre os artistas mais ouvidos no Brasil. A dupla também emplacou o disco “Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)” como o mais ouvido do ano em território brasileiro. O feito sucede um 2024 igualmente marcante, ano em que os artistas emplacaram dois projetos no topo: “To Be (Ao Vivo em Brasília)” como o álbum nº1 e “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)” na segunda posição.