Retrospectiva Spotify 2025: Bad Bunny é o mais ouvido no mundo; Henrique e Juliano lideram no Brasil

Bad Bunny (ANGELA WEISS / AFP)

A partir desta quarta-feira (3), os usuários do Spotify já podem acessar a retrospectiva das músicas, artistas e discos mais tocados por cada um na plataforma de streaming durante o ano 2025. Enquanto os internautas compartilham seu balanço musical do ano nas redes sociais, o Spotify divulgou os nomes dos artistas favoritos no mundo e no Brasil.

O portorriquenho Bad Bunny conquistou o primeiro lugar global na parada dos mais ouvidos de 2025. Esta é a quarta vez que o artista alcança o lugar mais alto do pódio, repetindo o feito de 2020, 2021 e 2022. Neste ano, o cantor foi alavancado pelo lançamento em janeiro do álbum "Debí Tirar Más Fotos”, que ficou também com a primeira posição entre os discos mais ouvidos do ano no mundo. O título música mais ouvida do ano, por sua vez, ficou com “Die With A Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars.

Já no Brasil, a dupla Henrique e Juliano dominou as paradas durante todo o ano e alcançou o primeiro lugar entre os artistas mais ouvidos no Brasil. A dupla também emplacou o disco “Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)” como o mais ouvido do ano em território brasileiro. O feito sucede um 2024 igualmente marcante, ano em que os artistas emplacaram dois projetos no topo: “To Be (Ao Vivo em Brasília)” como o álbum nº1 e “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)” na segunda posição.

Com a música “Tubarões”, a dupla Diego e Victor Hugo levaram o título de canção mais ouvida no Brasil em 2025, de acordo com o Spotify. Lançada como parte do DVD Ao Vivo em Uberlândia, o hit já havia mostrado força ao alcançar o topo do Top 50 – Brasil da plataforma em abril. Formados em Uberlândia, Diego e Victor Hugo reafirmam, com “Tubarões”, sua relevância no sertanejo contemporâneo e seu poder de se conectar ao público brasileiro.

