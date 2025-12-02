Carioca radicada no Recife, Laura Canabrava lança novo single 'Tempero'

Com produção de João Bittencourt, a nova faixa é uma explosão de ritmo, cor e brasilidade e virá acompanhada de videoclipe, que sai dia 12 de dezembro

Cantora Laura Canabrava (Foto: m.laclav)

A cantora e compositora Laura Canabrava, carioca que atualmente vive no Recife, lançará nesta sexta-feira (5) o single "Tempero", uma canção que celebra os sentidos, o prazer e o sabor da vida. A faixa autoral também terá videoclipe, que estreia dia 12, e nasceu de uma curiosidade: ao perceber que vinha salvando cada vez mais conteúdos sobre comida nas redes, Laura transformou a inspiração em música, criando um samba temperado com salsa, que mistura ritmos, cores e aromas com muito alto astral.

Em "Tempero", a comida se torna uma metáfora para os desejos e a liberdade, com uma sonoridade festiva, vibrante, repleta de metais e instrumentos de sopro.

A produção musical e os arranjos são de João Bittencourt e completam a ficha técnica os músicos: Ajurinã Zwarg (bateria), Pedro Amparo (percussão), Pedro Paulo Junior (trompete), Jonas Hocherman (trombone), Yuri Villar (sax) e Jefferson Cupertino (baixo elétrico).

*"Inicialmente, eu compus essa música como um samba, já pensando nessa formação instrumental inspirada no samba jazz, que é uma grande referência para mim. A salsa chegou na hora da criação do arranjo. Percebemos que encaixava muito bem com a melodia e energia da música. Foi interessante, porque Recife tem uma ligação forte com a música latina, tem o Baile da Cubana, por exemplo, com mais de 30 anos de tradição. Fiquei muito feliz em unir esses dois ritmos tão importantes da América Latina. Sinto que toda essa musicalidade constrói e celebra quem eu sou - uma carioca pernambucanizando, brasileira e latina"*, afirma Laura.

"Tempero" também ganhará um videoclipe, com direção artística de Laura e Tuany Zanini, que reforça sua atmosfera sensorial e brasileira. Nele, Laura aparece cozinhando uma moqueca, em um roteiro que traduz a leveza e o calor da música, com direito a muito coentro, cores vivas e pitadas de afeto.

"Eu queria que fosse um prato bem brasileiro e colorido, com muito tempero. Tivemos a ideia da moqueca, que é típica do Nordeste, região onde moro há mais de um ano. Brinquei bastante com o coentro no clipe, que eu amo e é muito utilizado (e defendido) na região. Escolhemos preparar uma moqueca vegana, de banana com palmito, que minha mãe me ensinou a fazer, estava uma delícia", relembra ela, que tem como principais influências musicais nomes da MPB, principalmente da década de 70, como Gal Costa, Elis Regina, Rita Lee e Elza Soares.

Laura Canabrava vem lançando seu trabalho inteiramente autoral nas plataformas digitais desde 2018. Tem dois álbuns lançados, "AIYE" e "Transe Noturno", além do EP "Vontade". "Tempero" é uma celebração da mistura de estilos, sabores e emoções, e marca uma nova fase do seu trabalho, mais maduro e ao mesmo tempo, entregue ao prazer de criar e compartilhar. Desde 2024, vive em Recife, onde leciona no Conservatório Pernambucano de Música e desenvolve novos projetos autorais e parcerias locais.