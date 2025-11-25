Yuri Carvalho grava DVD histórico em tributo ao Axé Music

Yuri Carvalho celebra 40 anos do Axé com gravação de novo DVD (Divulgação)

O cantor paraibano Yuri Carvalho movimentou o Centro Histórico de João Pessoa ao reunir uma multidão para a gravação de seu novo DVD, dedicado aos 40 anos do Axé Music. A Avenida General Osório virou um grande corredor festivo durante o pôr do sol, com o público vestido majoritariamente de branco e reagindo com entusiasmo ao repertório. Logo no início da apresentação, Yuri se emocionou com a recepção calorosa.

O show ganhou brilho extra com a participação de Sarajane, uma das vozes históricas do movimento, que dividiu com Yuri a clássica “A Roda”, em um dos momentos mais celebrados da noite. Fitinhas do Senhor do Bonfim também se espalharam entre os presentes e viraram símbolo do evento. A cantora paraibana Gitana Pimentel somou ao espetáculo, reforçando a proposta de aproximar o Axé das ruas e valorizar suas raízes populares.

O projeto contou com uma ampla estrutura e envolveu diferentes frentes de produção, incluindo Casa Amarela Produções, Grisi Produções e Vivass Comunicação, além de apoio de órgãos públicos municipais e estaduais. A escolha do Centro Histórico reforçou a ideia de celebrar o Axé em diálogo direto com a cultura e com os espaços urbanos que moldaram a identidade do gênero.