Kleber Mendonça Filho lamenta morte de Udo Kier: "para sempre na memória"

Em Bacurau, Udo Kier deu vida a Michael, líder de um bando de estadunidenses armados para matar habitantes de uma cidade do Sertão.

Udo participou dos filmes Bacurau (2019) e O Agente Secreto (2025) do cineasta Kleber Mendonça Filho (Reprodução/Instagram/@kleber_mendonca_filho)

Na manhã desta segunda-feira (24), Kleber Mendonça Filho homenageou o ator alemão Udo Kier, que morreu neste domingo (23), aos 81 anos. Kier está no elenco dos filmes O Agente Secreto e Bacurau, do diretor pernambucano. A informação foi divulgada pela revista Variety, com base em informações do marido do ator, o artista Delbert McBride.

O cineasta elogiou Udo, afirmando que o artista era uma pessoa única e que quem conviveu com ele teve sorte:

"Udo Kier, para sempre na memória. Não existirá nunca, jamais, outra pessoa e artista como Udo Kier. Que senso de humor, que bom gosto, que alegria de viver. Que sorte a nossa", escreveu Kleber em publicação na sua conta oficial do Instagram, desejando também forças ao companheiro do ator.







Ícone cult e versátil

Considerado ícone cult, Kier soma mais de 250 trabalhos em filmes ao longo de 60 anos de carreira. Ele interpretou Conde Drácula e Frankenstein nos filmes de Paul Morrissey. Também esteve em obras de Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant e Lars von Trier.

Em Bacurau, foi Michael, líder de um bando de estadunidenses armados para matar habitantes de uma cidade do Sertão.

Ele também estava no elenco anunciado do novo jogo de Hideo Kojima, OD Knock. Kier ainda foi Yuri nos jogos da franquia Command & Conquer: Red Alert.