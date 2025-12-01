Atriz Bia Sion vem ao Recife para exibição especial de 'Rio de Clarice'

Bia Sion estará no Recife para uma exibição no Cinema São Luiz do longa que celebra os 105 anos da escritora

Atriz Bia Sion ao lado da estátua de Clarice Lispector (Foto: Divulgação)

A atriz Bia Sion vem ao Recife, cidade onde Clarice Lispector cresceu, para uma exibição especial do longa-metragem 'Rio de Clarice'. A obra celebra os 105 anos da escritora e foi dirigida por cinco mulheres: Eunice Gutman, Maria Luiza Aboim, Taciana Oliveira, Barbara Kahane e Nicole Allgranti. Baseada em cinco contos de Clarice, a montagem tem direção geral e produção de Nicole Allgranti e Maria Luiza Aboim.

Em 'Feliz Aniversário' (dir. Maria Luiza Aboim), os 89 anos de dona Anitta viram um campo de batalha familiar. Mal Estar de um Anjo (dir. Eunice Gutman) coloca a protagonista em um táxi sob chuva forte com uma passageira invasora.

Já 'A Bela e A Fera ou A Ferida Grande Demais' (dir. Nicole Allgranti) acompanha uma socialite que, após uma pane, é acolhida por uma mulher em situação de rua. 'Amor' (dir. Taciana Oliveira) mostra a epifania e o confinamento de Hanna em um parque. Por fim, 'Preciosidade' (dir. Barbara Kahane) retrata o trauma e a resiliência de uma jovem após um assédio.