Viradouro encontra escolas de samba pernambucanas e leva multidão às ruas de Olinda

Grande Cortejo de Samba aconteceu na quinta-feira (27), contando com a participação da escola de samba Viradouro e várias baterias pernambucanas. Evento foi promovido pelo Governo do Estado, Afoxé Alafin Oyó e Prefeitura de Olinda.

Milhares de pessoas acompanharam o Grande Cortejo de Samba, em Olinda, que teve a participação da Viradouro. (Divulgação/Prefeitura de Olinda)

Milhares de pessoas encheram as ruas do Sítio Histórico de Olinda na noite da quinta-feira (27) para ver o Grande Cortejo de Samba, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Pernambuco, o Afoxé Alafin Oyó e a Prefeitura de Olinda. O evento contou com a participação da escola de samba Viradouro, que veio de Niterói, no Rio de Janeiro, para se reunir com baterias e escolas de samba locais, como Patusco, D’Breck, Sultaki do Samba, Cabulosa, Tambores de Saia, Sombatuki, Auê, Toaê e Povoada.

Às vésperas do Dia Nacional do Samba, que é celebrado na próxima terça (2), a iniciativa buscou homenagear a diversidade cultural de Olinda e o papel fundamental do povo negro para a construção da história do município. A escolha do gênero musical para esse momento também teve a proposta de reconhecer artistas, ritmistas, passistas, carnavalescos e toda a cadeia produtiva responsável por manter viva a tradição do samba no estado.

No Carnaval deste ano, a Viradouro apresentou a história de Malunguinho, como enredo do seu desfile. Considerado um grande herói do século 19, ele foi líder do Quilombo do Catucá, em Pernambuco, sendo um importante representante do movimento de resistência negra brasileiro. Em Olinda, a agremiação fluminense encerrou o ciclo do tema ao lado das escolas pernambucanas, fortalecendo o diálogo entre as culturas afro e indígenas do país.

