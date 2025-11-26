Festival Pernambuco Meu País terá edição de verão pela primeira vez; veja atrações

Festival Pernambuco Meu País Verão ocorrerá no Recife, Camaragibe, Ilha de Itamaracá e São José da Coroa Grande

Pernambuco Meu País 2024, em Pesqueira (Juana Carvalho - SecultPE/Fundarpe)

O Governo de Pernambuco divulgou, nesta quarta-feira (26), a realização da primeira edição de verão do Festival Pernambuco Meu País, com uma programação cultural gratuita que irá agitar municípios como Recife, Ilha de Itamaracá e São José da Coroa Grande durante a temporada. A iniciativa, realizada pela Secult-PE e Empetur, inclui também as celebrações de Réveillon em Jaboatão dos Guararapes.

“Vai ter Festival Pernambuco Meu país no verão pernambucano. Depois de tomar todo o coração da nossa gente no interior do estado durante o nosso período de inverno, a festividade agora estreia no verão. Estaremos na Região Metropolitana, no Litoral Norte e Litoral Sul. Começamos no dia 5 de dezembro em Camaragibe, depois seguimos para o Recife, no terminal marítimo, teremos réveillon em Jaboatão e as férias de janeiro em São José da Coroa Grande, finalizando na Ilha de Itamaracá, garantindo geração de emprego, renda, garantindo o verão do Brasil”, destacou a governadora Raquel Lyra.



As etapas do festival ocorrerão nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, no Parque Aldeia dos Camarás (km 11), em Aldeia, Camaragibe; já nos dias 12, 13 e 14 de dezembro no Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife, além da festa da virada em Jaboatão dos Guararapes. Já em janeiro, o palco Pernambuco Meu País estará em São José da Coroa Grande (de 16 a 18) e em Itamaracá (de 30/01 a 1° de fevereiro).

A secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, ressalta que o festival consolida uma política cultural voltada para todas as pessoas. “O Pernambuco Meu País nasce do compromisso de garantir que a cultura seja um direito, não um privilégio. A edição de verão amplia esse alcance, leva diversidade artística para perto das pessoas e fortalece a economia criativa. Estamos falando de um festival que gera trabalho, movimenta cidades e celebra a identidade do nosso povo”, afirmou a titular da pasta.

O evento reúne artistas nacionais e nomes da cena pernambucana, celebrando a potência cultural do Estado. Entre os destaques, já estão confirmados: Cordel do Fogo Encantado, Priscila Senna, Mago de Tarso, Claudia Leitte, Capital Inicial, Xamã, Hungria, Irah Caldeira, Duda Beat, Dilsinho, Luísa Sonza, Bell Marques, Calcinha Preta, Banda Getúlio Cavalcanti, além da Escola de Samba Preto Velho e expressões de cultura popular como o Coco de Umbigada e a Orquestra de Frevo Zezé.

A edição de verão marca a expansão de um projeto já consolidado. A edição de inverno, que chegou ao seu segundo ano em 2025, movimentou mais de R$ 200 milhões nas cidades por onde passou nos meses de julho, agosto e setembro, comprovando a força da cultura como vetor de desenvolvimento econômico e social.

Programação Pernambuco Meu País Verão



Camaragibe/Aldeia

05/12 - sexta-feira

Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba

Irah Caldeira

Cristina Amaral

Nadja Maia

Larissa Lisbôa

Raí Saia Rodada

Tarcísio do Acordeon

Dorgival Dantas

DJ Pedro Humberto nos intervalos

06/12 - sábado

Coco dos Pretos

Mago de Tarso

Xamã

Duda Beat

Luísa Sonza

DJ Murilo França nos intervalos

07/12 - domingo

Banda Getúlio Cavalcanti

Priscilla Sena

Michelle Andrade

Sentimentos

Kitara

Brunessa

Amigas do Brega

DJ Kananda PX nos intervalos

Recife

12/12 - sexta-feira

Orquestra de Frevo Zezé Corrêa

Eric Land

Natanzinho Lima

Henry Freitas

Calcinha Preta

DJ 440 nos intervalos

13/12 - sábado

Escola de Samba Preto Velho

Taiguara

Dilsinho

Cláudia Leitte

Bell Marques

DJ Nadejda nos intervalos

14/12 - domingo

Coco de Umbigada

Cordel do Fogo Encantado

Maneva

Hungria

Capital Inicial

DJ Big nos intervalos

A programação detalhada das etapas Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande e Itamaracá será divulgada em breve.